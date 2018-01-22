Саакашвили: Порошенко - преступник, отдыхает на Мальдивах во время войны

Михаил Саакашвили, экс-губернатор Одесской области, заявил, что президента Украины Порошенко надо судить потому, что он тоже нарушил правила прохождения границы, когда летел на Мальдивы.

Об этом он заявил в ходе заседания Киевского апелляционного административного суда 22 января.

«В конце декабря гражданин Украины Петр Порошенко приехал в Жуляны, зашел с черного хода, показал паспорт на другое имя и фамилию, сел на самолет, не проходя контроль, и полетел на Мальдивы, в нарушение законов Украины, потому что не передал полномочия главнокомандующего. И так же вернулся», — пояснил свою мысль Саакашвили.