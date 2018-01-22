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Саакашвили: Порошенко - преступник, отдыхает на Мальдивах во время войны

15:05 22.01.2018

Михаил Саакашвили, экс-губернатор Одесской области, заявил, что президента Украины Порошенко надо судить потому, что он тоже нарушил правила прохождения границы, когда летел на Мальдивы.

Об этом он заявил в ходе заседания Киевского апелляционного административного суда 22 января.

«В конце декабря гражданин Украины Петр Порошенко приехал в Жуляны, зашел с черного хода, показал паспорт на другое имя и фамилию, сел на самолет, не проходя контроль, и полетел на Мальдивы, в нарушение законов Украины, потому что не передал полномочия главнокомандующего. И так же вернулся», — пояснил свою мысль Саакашвили.

Темы: Украина
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Комментарии читателей
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22.01.2018, 20:45
Гость: ник

Только догадались??! Кстати сам мишико в Грузии считается преступником.
22.01.2018, 20:32
Гость: геннадий

"Саакашвили:Порошенко-преступник,отдыхает на Мальдивах во время войны,а не жуёт героически галстук как я"Так будет точнее.
22.01.2018, 19:47
Гость: Гость

"потому что не передал полномочия главнокомандующего" - Миша, ты не об этом говори в суде, а о том, что он "самоустранился", как Янукович, поэтому его также нужно устранить от занимаемой должности. Какая разница - Крым, Ростов, Мальдивы - на рабочем месте его не было. Значит, нужно потребовать объяснение, где он был. Если это не командировка, то однозначно нужно отстранять. Да, Петя, никакого отпуска, тем более за пределами страны, для главнокомандующего во время войны быть не может. Более того, я бы вообще подвела его под статью о дезертирстве, а еще лучше - измена родины, поскольку бросить армию и страну во время войны - расстрел, не иначе. Вообщем, Миша, у тебя с фантазией что вообще туго - да разберись ты наконец с этим упырем как-нибудь, а то складывается такое впечатление, что ты такой же ни на что не способный импотент, как и он...
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