Глава генштаба Британии признал превосходство армии России

Вооруженные силы Великобритании отстают от российской армии, считает начальник британского генштаба Ник Картер, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Картер подчеркивает серьезную угрозу, которую, по его мнению, представляют российские крылатые ракеты, успешно примененные в Сирии (очевидно, речь идет о "Калибрах" — ред). У Лондона нет от них защиты, полагает глава генштаба.

Генерал с сожалением отмечает снижение трат на военные разработки и считает, что за последние годы Москве удалось продемонстрировать военные возможности, которым Великобритания с трудом может соответствовать.

The Telegraph со ссылкой на источники пишет, что британские высокопоставленные военные обеспокоены доминированием России в области артиллерии, радиоэлектронной борьбы и компьютерных технологий.

Ранее Минобороны США в своей новой стратегии назвало соперничество с Россией и Китаем принципиальным приоритетом и потребовало дополнительных инвестиций для стратегического противостояния этим странам. В Пентагоне считают, что Москва и Пекин представляют угрозу для безопасности и процветания США.