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Глава генштаба Британии признал превосходство армии России

06:58 22.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Вооруженные силы Великобритании отстают от российской армии, считает начальник британского генштаба Ник Картер, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Картер подчеркивает серьезную угрозу, которую, по его мнению, представляют российские крылатые ракеты, успешно примененные в Сирии (очевидно, речь идет о "Калибрах" — ред). У Лондона нет от них защиты, полагает глава генштаба.

Генерал с сожалением отмечает снижение трат на военные разработки и считает, что за последние годы Москве удалось продемонстрировать военные возможности, которым Великобритания с трудом может соответствовать.

The Telegraph со ссылкой на источники пишет, что британские высокопоставленные военные обеспокоены доминированием России в области артиллерии, радиоэлектронной борьбы и компьютерных технологий.

Ранее Минобороны США в своей новой стратегии назвало соперничество с Россией и Китаем принципиальным приоритетом и потребовало дополнительных инвестиций для стратегического противостояния этим странам. В Пентагоне считают, что Москва и Пекин представляют угрозу для безопасности и процветания США.

Темы: Россия, Великобритания, Вооружения в мире, Вооружения в России
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Комментарии читателей
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22.01.2018, 11:10
Гость: Сергей_К

Вы НИКОГДА не общались с Русскими КОНСТРУКТОРАМИ.
.
Не начальниками-образованцами, а теми, кто учился (и продолжает пстоянно учиться) РАДИ ИНТЕРЕСА К ЗНАНИЯМ.
.
Они никогда не могут остановиться ДУМАТЬ.
И придумывать что-то новое.
.
Осуществив какую-то задумку и поигравшись с нею,
просто не могут начать думать о чем-то еще.
.
Понимаете, ХОББИ у них такое - ПРИДУМАТЬ что-то!
.
Это, прямо-таки, НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧЕРТА очень многих Русских вообще.
22.01.2018, 10:01
Гость: Chateauneuf du Pap

Это тактический манёвр. Ваши подумают : «они боятся» и скажут «И так сойдёт. Перестаём модернизировать вооружение».
22.01.2018, 09:36
Гость: Остап

Кто еще не выбил денег налогоплательщиков под вопли о "российской угрозе"?
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