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Россия выделила контртеррористическому управлению ООН $2 млн

09:20 23.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Россия решила в добровольном порядке внести в бюджет недавно созданного Управления ООН по контртерроризму $2 млн, пишет "Интерфакс" со ссылкой на представительство РФ при Всемирной организации.

"Правительством РФ принято решение о внесении единовременного добровольного взноса в бюджет Управления ООН по контртерроризму (УКТ) в размере 2 млн. долларов США", - говорится в распространенном сообщении дипмиссии.

Отмечается, что Россия будет также ежегодно выделять на финансирование деятельности УКТ $500 тыс., начиная с 2019 года.

"Перед новым Управлением стоит ряд важных задач, прежде всего в плане оказания технического содействия государствам, наиболее подверженным угрозам терроризма. РФ теперь вносит и финансовый вклад в реализацию этих усилий в качестве одного из крупных доноров ООН в области борьбы с терроризмом", - подчеркивается в сообщении.

Темы: Россия, Антитеррористические операции в мире, Борьба с терроризмом в мире, Организация объединенных наций (ООН)
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