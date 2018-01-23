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У берегов США обнаружили российский разведывательный корабль

11:03 23.01.2018
Фото с сайта flot.com
Фото с сайта flot.com
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Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» обнаружен в нейтральных водах у берегов США, сообщает CNN.

Судно, предназначенное для перехвата радиосигналов, было замечено в 160 километрах к юго-востоку от города Уилмингтон, штат Северная Каролина. В настоящее время оно отслеживается военными с эсминца USS Cole и других американских кораблей.

По данным военных, на прошлой неделе «Виктор Леонов» отправился в Карибский бассейн из столицы Тринидада и Тобаго и курсировал в районе мыса Канаверал и военных баз ВМС США в Кингс-Бэе и Норфолке.

Судя по предыдущему опыту, рассказал CNN один из чиновников, российский корабль пробудет у восточного побережья США от четырех до шести месяцев. «Виктор Леонов» регулярно выполняет эту разведывательную миссию, пишет агентство.

В прошлый раз «Виктор Леонов» был замечен у берегов США в феврале и марте 2017 года в районе Коннектикута и Кингс-Бэя. Тогда американские военные заявляли, что оборудование для прослушки на борту корабля уже устарело, поскольку «Виктор Леонов» специализируется на перехвате радиосигналов, а не цифровой связи.

Темы: США, Российский Военно-морской флот, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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23.01.2018, 13:37
Гость: Хмы

А пиндоские каравеллы Куки в Черном море исключительно благотворительные круизы совершают для больных диареей?
23.01.2018, 13:22
Гость: Александр1

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» обнаружен в нейтральных водах у берегов США, сообщает CNN.
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Хорошо что он там есть,плохо что он обнаружен...
23.01.2018, 13:22
Гость: алекс

Ах, почему бы не поучиться госмужам настоящим и будущим в разных их МГИМО и прочих академиях госслужбы народной мудрости ,через обязательное преподавание русских народных пословиц и поговорок! Наше народное творчество очень уважал Рональд наш неуважаемый Рейган (Доверьяй но Проверьяй).К данному же событию очень подходит другая народная поговорка-Проипешь ворохами(Лурдес),не соберешь крохАми!(Леоновым Витей)Кстати не подскажете кто Лурдес пролюбил,что бы партнерам понравиться?
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