У берегов США обнаружили российский разведывательный корабль

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» обнаружен в нейтральных водах у берегов США, сообщает CNN.

Судно, предназначенное для перехвата радиосигналов, было замечено в 160 километрах к юго-востоку от города Уилмингтон, штат Северная Каролина. В настоящее время оно отслеживается военными с эсминца USS Cole и других американских кораблей.

По данным военных, на прошлой неделе «Виктор Леонов» отправился в Карибский бассейн из столицы Тринидада и Тобаго и курсировал в районе мыса Канаверал и военных баз ВМС США в Кингс-Бэе и Норфолке.

Судя по предыдущему опыту, рассказал CNN один из чиновников, российский корабль пробудет у восточного побережья США от четырех до шести месяцев. «Виктор Леонов» регулярно выполняет эту разведывательную миссию, пишет агентство.

В прошлый раз «Виктор Леонов» был замечен у берегов США в феврале и марте 2017 года в районе Коннектикута и Кингс-Бэя. Тогда американские военные заявляли, что оборудование для прослушки на борту корабля уже устарело, поскольку «Виктор Леонов» специализируется на перехвате радиосигналов, а не цифровой связи.