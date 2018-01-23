В Молдавии либералы решили изменить статус русского языка

Либеральная партия Молдавии выступает за отмену статуса русского языка как языка межнационального общения.

Глава партии Михаил Гимпу пояснил, что данный статус за русским языком был законодательно закреплен еще в 1989 году, во времена СССР. По словам политика, сегодня это противоречит конституции страны. В основном законе Молдавии отмечено, что государство признает право на сохранение русского языка, но не придает ему особый статус.

Лидер либералов заявил, что партия намерена обратиться в Конституционный суд Молдавии с требованием о пересмотре нормативных актов, придающих русскому языку особый статус. При этом он подчеркнул, что инициатива не направлена против русскоязычного населения республики.

Гимпу также подчеркнул, что единственным языком межнационального общения в Молдавии может быть только государственный румынский язык, сообщает агентство «Инфотаг».

В конце прошлого года правительством Моллдавии был одобрен законопроект, который вносит изменения в конституцию и устанавливает в качестве государственного языка – румынский. До этого таковым был молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики.

