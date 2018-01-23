]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Молдавии либералы решили изменить статус русского языка

19:10 23.01.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Либеральная партия Молдавии выступает за отмену статуса русского языка как языка межнационального общения.

Глава партии Михаил Гимпу пояснил, что данный статус за русским языком был законодательно закреплен еще в 1989 году, во времена СССР. По словам политика, сегодня это противоречит конституции страны. В основном законе Молдавии отмечено, что государство признает право на сохранение русского языка, но не придает ему особый статус.

Лидер либералов заявил, что партия намерена обратиться в Конституционный суд Молдавии с требованием о пересмотре нормативных актов, придающих русскому языку особый статус. При этом он подчеркнул, что инициатива не направлена против русскоязычного населения республики.

Гимпу также подчеркнул, что единственным языком межнационального общения в Молдавии может быть только государственный румынский язык, сообщает агентство «Инфотаг».

В конце прошлого года правительством Моллдавии был одобрен законопроект, который вносит изменения в конституцию и устанавливает в качестве государственного языка – румынский. До этого таковым был молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики.
 

Темы: Молдавия, Положение русскоязычного населения в республиках бывшего СССР
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.01.2018, 23:25
Гость: В

Бендерах даже при Советской власти говорили на идиш.
Сам слышал, бывая в командировках.
23.01.2018, 21:34
Гость: Пивасик

А зачем молдаванам русский язык? Не нужен молдаванам русский язык.
В последнее время от русского языка отказались все страны Средней Азии, Казахстан, Армения, Азербайджан, Грузия. Всё идёт к тому что и Украина вскоре от него откажется. Прибалтика уже давно отказалась. И что в итоге имеем. РФ говорит на русском и Беларусь. Но в последней тоже начинается движение за возрождение своего языка и своей истории.
Как видим как Россия так и её язык никому не нужы.
23.01.2018, 20:09
Гость: Мамалыжники

Вслед за украми всё повторяют. Своё отсутствует у другого не займёшь.
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.