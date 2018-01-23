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Из латвийских школ вытеснят языки нацменьшинств

20:33 23.01.2018
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Правительство Латвии положительно оценило проект реформы образования, в соответствии с которым в школах нацменьшинств, в том числе русскоязычных, преподавание будет вестись на латышском языке.

Предполагается, что постепенный перевод школ на государственный язык начнется уже с 1 сентября 2019 года. Полностью данный процесс должен завершиться в 2021 году, передает ТАСС.

Реформа пока не утверждена парламентом Латвии, но в министерстве образования надеются, что законодатели последуют примеру кабмина. «Я надеюсь, что депутаты Сейма быстро, энергично и творчески приступят к работе и уже во время весенней сессии это станет законом», - цитирует агентство главу ведомства Карлиса Шадурскиса со ссылкой на местные СМИ.

Мэр Риги Нил Ушаков раскритиковал правительство страны за одобрение проекта реформы. «Огромная ошибка латвийского правительства. Воспринимать это можно только и единственно как политическую провокацию, которая вредит и качеству образования, и стабильности страны», - написал он на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что в ответ на реформу в рижских школах нацменьшинств будет реализована программа поддержки образования на родном языке. Эти занятия будут оплачены думой, добавил градоначальник.

В прошлом году латвийские законодатели приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение штрафов до 10 тысяч евро за нарушения закона о государственном языке.
 

Темы: Латвия, Положение русскоязычного населения в республиках бывшего СССР, Школьное образование за рубежом
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Комментарии читателей
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23.01.2018, 23:54
Гость: Серёга

Пивасик, не ври - никто татарский язык в Татарстане не запрещал. Отменили его обязательное изучение - хочешь учи, хочешь нет - свободный выбор.
Сравните с фактическим запретом русского в Латвии путём введения поголовного преподавания на латышском.
Очень своеобразная демократия в Латвии - уж больно на диктатуру похожа...
23.01.2018, 23:02
Гость: Спасение нации

Латышей, литовцев и эстонцев понять можно. Эти нации медленно исчезают, растворяются в общем котле ЕС. Молодежь уезжает на заработки и учиться в страны развитой Европы. Их национализм и оправдан и имеет право на существование за исключением преференций, которые они отдают пронацистским группам неофашистов и старым недобиткам из люфтвафен СС.
Одновременно дискриминируя русский язык и русскоязычных граждан ( неграждан ), постоянно проживающих на их территориях.
Чем все ээто закончится? Лет через 70 этих карликовых государств не останется вовсе. Их население уменьшается стремительно. Это уже ясно.
Что в этой связи делать русским, которых выдавливают из прибалтийских стран? Возвращаться на родину, в Россию. Альтернативы нет. Не надо бороться с ними. Не надо требовать свои права. Просто уезжать. Возвращаться домой. Прибалтов надо оставить один на один с их проблемами. И вот тогда, когда к ним попрет вторая еще большая волна эмигрантов из Африки и Ближнего Востока и заполонят их свободные квартиры и начнут вытеснять коренное население, вот тогда они вспомнят русских. Бог поругаем не бывает. Мы сами во всем виноваты. Мы сегодня терпим их отношение за сталинский геноцид русских, эстонцев и литовцев. Наш русский народ понес колоссальные невоенные потери от культа личности, лагерей, гулагов, тюрем, ссылок и расстрелов по доносам. Пыток и ложных обвинений. Перекалечены поколения людей. Обидно, что ненавидят русских, хотя виновата была власть и лично руководство КПСС.
Но бумеранг ....
23.01.2018, 22:27
Гость: Геоцентр

Пывасик, зачем писать глупости. Нужно серьёзнее относиться к своей работе. А то ведь могут и попереть.
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