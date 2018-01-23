Из латвийских школ вытеснят языки нацменьшинств

Правительство Латвии положительно оценило проект реформы образования, в соответствии с которым в школах нацменьшинств, в том числе русскоязычных, преподавание будет вестись на латышском языке.

Предполагается, что постепенный перевод школ на государственный язык начнется уже с 1 сентября 2019 года. Полностью данный процесс должен завершиться в 2021 году, передает ТАСС.

Реформа пока не утверждена парламентом Латвии, но в министерстве образования надеются, что законодатели последуют примеру кабмина. «Я надеюсь, что депутаты Сейма быстро, энергично и творчески приступят к работе и уже во время весенней сессии это станет законом», - цитирует агентство главу ведомства Карлиса Шадурскиса со ссылкой на местные СМИ.

Мэр Риги Нил Ушаков раскритиковал правительство страны за одобрение проекта реформы. «Огромная ошибка латвийского правительства. Воспринимать это можно только и единственно как политическую провокацию, которая вредит и качеству образования, и стабильности страны», - написал он на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что в ответ на реформу в рижских школах нацменьшинств будет реализована программа поддержки образования на родном языке. Эти занятия будут оплачены думой, добавил градоначальник.

В прошлом году латвийские законодатели приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение штрафов до 10 тысяч евро за нарушения закона о государственном языке.

