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ПАСЕ призвала Россию «прекратить военную поддержку Донбасса»

06:45 24.01.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Противостояние на Украине

В документе, автором которого выступил литовский парламентарий Игидиус Варейкис, ПАСЕ выражает озабоченность гуманитарной ситуацией, сложившейся на востоке Украины. По данным ассамблеи, жертвами вооруженного конфликта в Донбассе стали уже более 10 тысяч человек, число раненых превысило 24 тысячи. Более 2 миллионов человек уже покинули регионы, из них 500 тысяч просят убежища за границей. В самом Донбассе более 4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи.

В разделе, который касается призывов к России, ПАСЕ требует «прекратить финансовую и военную поддержку незаконных вооруженных групп в Донецкой и Луганской областях». 

Кроме того, ПАСЕ призывает Банк развития Совета Европы разработать доступные кредиты для поддержки жилищных проектов для уязвимых людей на Украине, в том числе временно перемещенных лиц, передает РИА Новости.

«Освободить всех украинских пленных, захваченных и находящихся в заключении в Российской Федерации и в аннексированном Крыму», — сказано в резолюции. Документ подготовлен на основе доклада литовского политика Эгидиуса Верикиса.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой​ заявил, что Россия «никогда» не выполнит условия ассамблеи, касающиеся статуса Крыма и счел вопрос присоединения полуострова «историческим фактом». Кроме того, Толстой сообщал, что Москва выплатит свой долг по взносу в ПАСЕ тогда, когда российская сторона вернет себе основные права в организации.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году из-за начала конфликта в Донбассе и присоединения Крыма.

Темы: Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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24.01.2018, 14:12
Гость: Ха

Кокетничают они. Донбасс - бюжетосодержащий и индустрияформирующий регион бывшей Украины. Без него экономике Хохлостана кранты. Ни угля ни сланцевого газа ни металла ни электроэнергии. Не от хорошей жизни пинками под зад погнал Кровавый Теффт, Трупчинова отбить взбунтовавшийся Донецк и Луганск обратно любой ценой и любым вооружением. Не от великой радости Меркель и Олланд принесли в Минск свои гейропейские задницы чтобы остановить наступление ополченцев на столицу Днепро(петровского) каганата. Без Донбасса для США Украина - второй Вьетнам. Кормить нельзя утилизировать 35 миллионов неоевропейцев. Пусть теперь цивилизованная ЕС каждый день ждет, когда миллионов 15 свидомых экономических мигрантов снесут границу Польши и приедут "сирийскими беженцами" на Майдан в Париж, Лондон и Берлин за уэропейскими зарплатами и пенсиями.
24.01.2018, 13:58
Гость: Ха для половины хохла

И давно ль твоя половина из АТО вернулась? Пособие по инвалидности герою майдана платят?
24.01.2018, 13:55
Гость: ***

Чего НЕ стоит делать ПАСЕ в критические дни.
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