ПАСЕ призвала Россию «прекратить военную поддержку Донбасса»

В документе, автором которого выступил литовский парламентарий Игидиус Варейкис, ПАСЕ выражает озабоченность гуманитарной ситуацией, сложившейся на востоке Украины. По данным ассамблеи, жертвами вооруженного конфликта в Донбассе стали уже более 10 тысяч человек, число раненых превысило 24 тысячи. Более 2 миллионов человек уже покинули регионы, из них 500 тысяч просят убежища за границей. В самом Донбассе более 4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи.

В разделе, который касается призывов к России, ПАСЕ требует «прекратить финансовую и военную поддержку незаконных вооруженных групп в Донецкой и Луганской областях».

Кроме того, ПАСЕ призывает Банк развития Совета Европы разработать доступные кредиты для поддержки жилищных проектов для уязвимых людей на Украине, в том числе временно перемещенных лиц, передает РИА Новости.

«Освободить всех украинских пленных, захваченных и находящихся в заключении в Российской Федерации и в аннексированном Крыму», — сказано в резолюции. Документ подготовлен на основе доклада литовского политика Эгидиуса Верикиса.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой​ заявил, что Россия «никогда» не выполнит условия ассамблеи, касающиеся статуса Крыма и счел вопрос присоединения полуострова «историческим фактом». Кроме того, Толстой сообщал, что Москва выплатит свой долг по взносу в ПАСЕ тогда, когда российская сторона вернет себе основные права в организации.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году из-за начала конфликта в Донбассе и присоединения Крыма.