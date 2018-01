Часы Судного дня «шагнули» на полминуты вперед

Стрелки Часов Судного дня переведены на 30 секунд вперед и теперь показывают 23:58. Об этом сообщает издание The Bulletin of the Atomic Scientists.

Его президент Рейчел Бронсон назвала текущую ситуацию с ядерным оружием катастрофической, поскольку располагающие им державы продолжают финансировать модернизцию своих арсеналов.

Бронсон отметила испытания, проводимые Северной Кореей, а также перепалку между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Опасения вызывают нарастающие разногласия между Россией и Америкой и отсутствие переговоров по сокращению ядерного вооружения.

Глава издания упомянула также страны Юго-Восточной Азии и Южной Азии, которые, по ее словам, активно наращивают как ядерные, так и обычные арсеналы. Бронсон добавила, что отдельные государства стремятся использовать в качестве оружия информационные технологии.

Часы Судного дня были запущены в 1947 году. В прошлый раз их стрелки были в двух минутах от «ядерной полуночи» в 1953 году, когда США и СССР вели активные разработки термоядерного оружия.