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Часы Судного дня «шагнули» на полминуты вперед

21:33 25.01.2018
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Стрелки Часов Судного дня переведены на 30 секунд вперед и теперь показывают 23:58. Об этом сообщает издание The Bulletin of the Atomic Scientists.

Его президент Рейчел Бронсон назвала текущую ситуацию с ядерным оружием катастрофической, поскольку располагающие им державы продолжают финансировать модернизцию своих арсеналов.

Бронсон отметила испытания, проводимые Северной Кореей, а также перепалку между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Опасения вызывают нарастающие разногласия между Россией и Америкой и отсутствие переговоров по сокращению ядерного вооружения.

Глава издания упомянула также страны Юго-Восточной Азии и Южной Азии, которые, по ее словам, активно наращивают как ядерные, так и обычные арсеналы. Бронсон добавила, что отдельные государства стремятся использовать в качестве оружия информационные технологии.

Часы Судного дня были запущены в 1947 году. В прошлый раз их стрелки были в двух минутах от «ядерной полуночи» в 1953 году, когда США и СССР вели активные разработки термоядерного оружия.
 

Темы: Россия, Северная Корея, США, Ядерное оружие
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Комментарии читателей
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25.01.2018, 23:51
Гость: Прогресс наЛицо

А обезьяна с гранатой всё чаще пугает атомным пеплом.Она себе и собачонку в Лице КНДР завела.Когда КНДР гавкает, обезьяна вся в Прогрессе и себе на Лицо натягивает маску мудреца,который завсегда за мир.
25.01.2018, 22:00
Гость: отсутствие переговоров по сокращению ядерного вооружения.

Да ладно - в Холодную войну у сторон были десятки тысяч зарядов, сейчас - по паре тысяч максимум. Прогресс налицо.
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