"Саакашвили заявил о намерении Киева выслать его в Польшу"

Экс-губернатор Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили считает, что украинские власти собираются депортировать его в Польшу.

«Я официально заявляю: позавчера украинский МИД обратился к МИД Польши с запросом, согласна ли Польша на мою реадмиссию. Это я хочу убежать или вы хотите, чтобы я сбежал?», - цитирует РИА «Новости» выступление политика в суде.

В украинском и польском внешнеполитических ведомствах агентству не удалось получить комментариев по данному поводу. В посольстве Польши в Киеве заявили, что вопрос реадмиссии не относится к компетенции дипломатов.

Именно с территории Польши лишенный гражданства Саакашвили вернулся на Украину в сентябре прошлого года. При этом его сторонники буквально прорвали кордон силовиков. В конце 2017 года политик был задержан в рамках расследования уголовного дела о содействии участникам преступных организаций. Следствие считает, что экс-губернатор и его соратники получили порядка полумиллиона долларов от окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича. Эти средства якобы предназначались для организации протестов, направленных на захват власти в стране.

