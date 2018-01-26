]]> ]]>
Главная В мире Новости

Саакашвили заявил о намерении Киева выслать его в Польшу

21:45 26.01.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

Экс-губернатор Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили считает, что украинские власти собираются депортировать его в Польшу.

«Я официально заявляю: позавчера украинский МИД обратился к МИД Польши с запросом, согласна ли Польша на мою реадмиссию. Это я хочу убежать или вы хотите, чтобы я сбежал?», - цитирует РИА «Новости» выступление политика в суде.

В украинском и польском внешнеполитических ведомствах агентству не удалось получить комментариев по данному поводу. В посольстве Польши в Киеве заявили, что вопрос реадмиссии не относится к компетенции дипломатов.

Именно с территории Польши лишенный гражданства Саакашвили вернулся на Украину в сентябре прошлого года. При этом его сторонники буквально прорвали кордон силовиков. В конце 2017 года политик был задержан в рамках расследования уголовного дела о содействии участникам преступных организаций. Следствие считает, что экс-губернатор и его соратники получили порядка полумиллиона долларов от окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича. Эти средства якобы предназначались для организации протестов, направленных на захват власти в стране.
 

Темы: Польша, Украина, Михаил Саакашвили
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.01.2018, 00:12
Гость: Питон

Если Саакашвили надоел руковдству Украины, то его следует выслать в Грузию там его родина и там его больше всего ждут и желают видеть.
26.01.2018, 23:30
Гость: Игорь

"Саакашвили заявил о намерении Киева выслать его в Польшу"
____________________
Очень страшно.....аж жуть, в Польшу ??? А то, что могут экстрадировать его на Родину, в Грузию.... ему не страшно ? Или грузины его уже совсем не ждут ? Так что, Польша для Мишико ....это не экстрадиция....это вторая Родина. Он же космополит.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.