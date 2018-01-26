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Трамп согласился дать гражданство США 1,8 млн нелегальных мигрантов

06:44 26.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Белый дом представит Конгрессу компромиссный вариант иммиграционного законопроекта, который даст возможность получить американское гражданство 1,8 млн человек, нелегально прибывшим в США, будучи несовершеннолетними, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

По подсчетам администрации, этой возможностью смогут воспользоваться почти 700 тысяч мигрантов, ранее находившихся в США про программе DACA, а также еще 1,1 млн человек, которые не воспользовались своим правом на участие в ней.

Получить американское гражданство эти люди смогут по истечении 10-12 лет, если у них не будет проблем с законом.

В обмен на эту уступку президент Дональд Трамп потребует согласовать выделение $25 млрд на строительство стены на границе с Мексикой и существенные перемены в иммиграционной политике: в частности, сокращение поддержки для семей мигрантов и отмену визовой лотереи для некоторых стран.

Источники в администрации президента называют это "щедрым предложением" и реальной возможностью достичь соглашения между демократами и республиканцами.

Ожидается, что официально законопроект будет представлен конгрессменам 5 февраля - за три дня до того, как снова закончится финансирование госучреждений США, возобновленное на две недели 23 января. До этого федеральное правительство не работало три дня из-за того, что сенат не смог прийти к согласию по вопросу о статусе нелегальных мигрантов и их детей. Демократы настаивали на защите от депортации молодых мигрантов, а республиканцы отказались обсуждать этот вопрос до принятия законопроекта о продлении финансирования работы правительства.

Одним из предвыборных обещаний Трампа было свертывание программы DACA , запущенной при Бараке Обаме. Она позволяла несовершеннолетним нелегальным мигрантам (их чаcто называют "мечтателями") получать отсрочку депортации и пользоваться некоторыми правами (водить машину, получать образование, устраиваться на работу), хотя и не давала возможности получить гражданство. По подсчетам властей, этой программой на данный момент воспользовались почти 800 тысяч человек

Темы: Дональд Трамп, США, Проблемы мигрантов в мире
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Комментарии читателей
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26.01.2018, 12:38
Гость: gvozd

педосатанисты продавили себе 2млн голосов..
в этом весь смысл.
а трамп слил по многим фронтам - болото осушило трампа, а не так как он обещал своим избирателям.
в сша диктатура закулисных сатанистов.
26.01.2018, 10:12
Гость: Остап

" А как дысал! Как дысал!"
26.01.2018, 10:09
Гость: В.М.

К сожалению, финансовая спекулянтская сволочь теснит Трампа по всем фронтам.
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