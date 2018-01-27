Милош Земан переизбран президентом Чехии, победив по итогам второго тура

Милош Земан, согласно распространенным Чешским статистическим управлением официальным итогам завершившегося в субботу второго тура выборов, переизбран президентом Чехии. Он получил 51,36% голосов избирателей. За его соперника - экс-главу Академии наук Чехии Иржи Драгоша - проголосовали 48,63% избирателей. Явка избирателей составила 66,6%.

На 14 тыс. 866 избирательных участках проголосовали 5 млн 569 тыс. 665 из 8 млн 363 тыс. зарегистрированных избирателей республики, население которой составляет 10,6 млн граждан. Голоса Милошу Земану отдали 2 млн 853 тыс. 390 пришедших к урнам для голосования, сообщает ТАСС.

Против переизбрания Милоша Земана голосовало большинство избирателей в Праге и прилегающих к столице районах. Остальные регионы республики поддержали хозяина Пражского града.

"Чешская Республика победила Прагу", - заявил журналистам, комментируя итоги выборов, глава администрации президента Вратислав Минарж. Он также сообщил, что инаугурация Милоша Земана состоится 8 марта на совместном заседании Палаты депутатов (нижней палаты) и Сената страны.