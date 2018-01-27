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Милош Земан переизбран президентом Чехии, победив по итогам второго тура

20:43 27.01.2018
Милош Земан. Фото с сайта wikimedia.org
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Милош Земан, согласно распространенным Чешским статистическим управлением официальным итогам завершившегося в субботу второго тура выборов, переизбран президентом Чехии. Он получил 51,36% голосов избирателей. За его соперника - экс-главу Академии наук Чехии Иржи Драгоша - проголосовали 48,63% избирателей. Явка избирателей составила 66,6%.

На 14 тыс. 866 избирательных участках проголосовали 5 млн 569 тыс. 665 из 8 млн 363 тыс. зарегистрированных избирателей республики, население которой составляет 10,6 млн граждан. Голоса Милошу Земану отдали 2 млн 853 тыс. 390 пришедших к урнам для голосования, сообщает ТАСС.

Против переизбрания Милоша Земана голосовало большинство избирателей в Праге и прилегающих к столице районах. Остальные регионы республики поддержали хозяина Пражского града.

"Чешская Республика победила Прагу", - заявил журналистам, комментируя итоги выборов, глава администрации президента Вратислав Минарж. Он также сообщил, что инаугурация Милоша Земана состоится 8 марта на совместном заседании Палаты депутатов (нижней палаты) и Сената страны.

 

Темы: Выборы в мире, Чехия
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Комментарии читателей
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27.01.2018, 22:58
Гость: Chateauneuf du Pap

Я ему желаю долгого здоровья.
И Чехам будет лучше - потому что он поддерживает политика правого центра.
27.01.2018, 22:11
Гость: Получиться

если все пойдём и проголосуем....грузовик бюллетеней на каждом пункте несмогут вкинуть!
27.01.2018, 22:07
Гость: вопрос

Что,как Черчилл? Тот тоже лет 80 был почти мертвым от алкоголя и сигарет.
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