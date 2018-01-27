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ФБР опубликовало доклад о причинах смерти Михаила Лесина

16:02 27.01.2018
Михаил Лесин. Фото с сайта vse42.ru
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Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало часть доклада о расследовании смерти бывшего министра печати России и экс-главы «Газпром-Медиа» Михаила Лесина, которого в 2015 году нашли мертвым в номере гостиницы в Вашингтоне. Из документов следует, что экс-глава российского ведомства скончался из-за несчастного случая. Таком образом, спецслужбы не нашли доказательств в пользу насильственной смерти Лесина.

«Расследование установило, что нет никаких доказательств в поддержку версии, согласно которой Лесин умер в результате убийства или противозаконных действий третьих лиц», — говорится в отчете ФБР.

Следователи пришли к выводу, что бывший министр действительно умер из-за удара тупым предметом. Но случившееся, заверили в ФБР, было несчастным случаем, который произошел на фоне злоупотребления алкоголем: Лесин, заключили в ведомстве, не смог удержать равновесие, потому что находился в состоянии опьянения, пишет РБК.

В докладе также указывается, что за день до смерти министр изрядно выпил. Это же говорилось в публикации издания The Washington Post, которое в начале декабря прошлого года со ссылкой на отчет полиции Нью-Йорка сообщало, что в последние дни перед смертью он постоянно употреблял алкоголь — с момента заселения в отель Four Seasons во второй половине дня 2 ноября 2015 года и до тех пор, как был найден мертвым в отеле Dupont Circle.

Темы: США, Происшествия в мире, Федеральное бюро расследований США (ФБР)
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Комментарии читателей
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27.01.2018, 21:26
Гость: Питон

Зеленый змий вырвал из наших рядов очередного государственного функционера, аминь.
27.01.2018, 19:07
Гость: Изя

Да сняли уже вашего Обаму, нет его, проснитесь. "Харант".
27.01.2018, 19:06
Гость: Изя

Смотрите, проамериканские холуйки, что с вами будет, когда вы вдруг станете никому не нужны. Хотя, вы не лесины, про вас даже доклад не напишут. Не то, что ФБР, а распоследний американский реднек не почешется. Покедова, друзья америки.
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