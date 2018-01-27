ФБР опубликовало доклад о причинах смерти Михаила Лесина

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало часть доклада о расследовании смерти бывшего министра печати России и экс-главы «Газпром-Медиа» Михаила Лесина, которого в 2015 году нашли мертвым в номере гостиницы в Вашингтоне. Из документов следует, что экс-глава российского ведомства скончался из-за несчастного случая. Таком образом, спецслужбы не нашли доказательств в пользу насильственной смерти Лесина.

«Расследование установило, что нет никаких доказательств в поддержку версии, согласно которой Лесин умер в результате убийства или противозаконных действий третьих лиц», — говорится в отчете ФБР.

Следователи пришли к выводу, что бывший министр действительно умер из-за удара тупым предметом. Но случившееся, заверили в ФБР, было несчастным случаем, который произошел на фоне злоупотребления алкоголем: Лесин, заключили в ведомстве, не смог удержать равновесие, потому что находился в состоянии опьянения, пишет РБК.

В докладе также указывается, что за день до смерти министр изрядно выпил. Это же говорилось в публикации издания The Washington Post, которое в начале декабря прошлого года со ссылкой на отчет полиции Нью-Йорка сообщало, что в последние дни перед смертью он постоянно употреблял алкоголь — с момента заселения в отель Four Seasons во второй половине дня 2 ноября 2015 года и до тех пор, как был найден мертвым в отеле Dupont Circle.