Жертвами теракта в Кабуле стали более 100 человек

В результате взрыва в правительственном квартале столицы Афганистана погибли 103 человека.

Согласно последним данным, число пострадавших составляет 235 человек. Среди них по меньшей мере 30 полицейских. Их много и св числе убитых, отмечает TOLOnews, но точное количество жертв среди правоохранителей не называется.

Теракт произошел в субботу. Взрывчаткой был начинен автомобиль скорой помощи. Подорвал его террорист-смертник. Ответственность за произошедшее взяло на себя движение «Талибан» (запрещено в России).

Некоторое время назад было совершено нападение на популярный среди иностранцев Intercontinental Hotel в Кабуле. Тогда погибли более 40 человек. Талибы также заявили о причастности к этому инциденту, хотя местные силовики опровергали это.

