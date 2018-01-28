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Жертвами теракта в Кабуле стали более 100 человек

18:40 28.01.2018
Фото с сайта media-kuban.ru
Фото с сайта media-kuban.ru
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В результате взрыва в правительственном квартале столицы Афганистана погибли 103 человека.

Согласно последним данным, число пострадавших составляет 235 человек. Среди них по меньшей мере 30 полицейских. Их много и св числе убитых, отмечает TOLOnews, но точное количество жертв среди правоохранителей не называется.

Теракт произошел в субботу. Взрывчаткой был начинен автомобиль скорой помощи. Подорвал его террорист-смертник. Ответственность за произошедшее взяло на себя движение «Талибан» (запрещено в России).

Некоторое время назад было совершено нападение на популярный среди иностранцев Intercontinental Hotel в Кабуле. Тогда погибли более 40 человек. Талибы также заявили о причастности к этому инциденту, хотя местные силовики опровергали это.
 

Темы: Афганистан, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в мире, Исламистские экстремисты и террористы
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