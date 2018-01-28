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Жители Кипра проголосовали на выборах президента

19:59 28.01.2018
Флаг Кипра. Фото с сайта tursalon.info
Флаг Кипра. Фото с сайта tursalon.info
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На Кипре завершилось голосование на выборах президента. В ближайшее время будут известны предварительные результаты.

В избиркоме отметили, что из более чем полумиллиона граждан, обладающих избирательным правом, проголосовали только 66%. Это на 10% ниже показателей 2013 года, сообщает РИА «Новости».

По мнению местных СМИ, для определения победителя выборов придется проводить второй тур голосования. Согласно предварительным данным, действующий глава государства Никос Анастасиадис набирает не более 42% голосов. На долю его политических соперников Ставроса Маласа и Николаа Пападопулоса приходится порядка 31% и 24% голосов соответственно.

Предполагается, что второй тур президентских выборов на Кипре состоится в начале февраля, передает ТАСС.

Президент Кипра избирается прямым тайным голосованием на пять лет.
  

Темы: Выборы в мире, Кипр, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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