Ассанж назначил награду за сведения о взрыве в Эквадоре

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж объявил о готовности выплатить денежное вознаграждение тому, кто предоставит ему информацию о лицах, причастных ко взрыву в Эквадоре.

Размер обещанного Ассанжем вознаграждения составляет 37,5 тысячи долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на его Twitter

Взрыв в эквадорской провинции Эсмеральдас прогремел в субботу. Бомба была заложена в машине, припаркованной у отделения полиции. В результате ее срабатывания пострадали 28 человек. После инцидента президент Эквадора Ленин Морено объявил в ряде провинций чрезвычайное положение.

Ассанж продолжает проживать в посольстве Эквадора в Великобритании, где спасается от экстрадиции в Швецию. Там его обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Некоторое время назад сообщалось, что власти Эквадора намеревались выдворить его из посольства за критику в адрес политических союзников.

