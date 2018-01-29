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США хотят создать сверхскоростную сеть 5G для защиты от Китая

08:54 29.01.2018
Фото с сайта recode.net
Фото с сайта recode.net
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Команда по национальной безопасности из администрации президента США Дональда Трампа планирует создать национальную сверхскоростную и защищенную беспроводную сеть 5G для защиты от угрозы со стороны Китая, пишет РИА Новости со ссылкой на американское издание Axios. Последние ссылаются на попавшие в распоряжение журналистов документы.

"Чиновники Трампа из области национальной безопасности рассматривают вариант беспрецедентного федерального захвата части национальной мобильной сети для защиты от Китая, свидетельствуют полученные в распоряжение издания секретные документы… Согласно документам, Америке необходимо за три года создать централизованную национальную сеть 5G", — говорится в статье.

В документах отмечается необходимость в короткие сроки создать сверхскоростную беспроводную технологию 5G, поскольку "Китай уже достиг лидирующей позиции в производстве и оперировании сетевой инфраструктуры" и "является доминирующим опасным агентом информационной сферы".

По данным издания, создание новой беспроводной сети обсуждается на низком уровне президентской администрации. В ближайшие шесть-восемь месяцев должны состояться обсуждения способов создания сети и финансирования проекта.

Отмечается, что существует два сценария развития новой сети: либо правительство создаст общенациональную единую сеть, либо позволит частным провайдерам создать свои сети 5G. Однако, по словам осведомленного источника, "второй вариант вовсе не вариант", поскольку "именно единая централизованная сеть необходима для защиты Америки от Китая и других опасных агентов".

По мнению экспертов издания, "оборотной стороной" данного проекта станет "агрессивное вмешательство американского правительства в функционирование рынка частных провайдеров", что "нарушит деловые планы самых больших американских телекоммуникационных и технологических компаний".

Темы: США, IT-технологии, Интернет и сети, Информационные технологии (IT), Новые технологии
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Комментарии читателей
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29.01.2018, 15:07
Гость: ник

По мнению экспертов издания, "оборотной стороной" данного проекта станет "агрессивное вмешательство американского правительства в функционирование рынка частных провайдеров"

Читать полностью: http://www.km.ru/world/2018/01/29/informatsionnye-tekhnologii-it/818899-ssha-khotyat-sozdat-sverkhskorostnuyu-set-5g-

Так и знал, что эти козлы будут строить социализм а то и коммунизм.
29.01.2018, 10:07
Гость: Рустем

Ну уж нет по части интернета инфраструктуры связи Китай превосходит
США как бык овцу.поэтому 5G сети будут в Китае гораздо раньше. Да как
Они хотят создать сеть без выхода в интернет и кто будет ей пользоваться.ну а если будет то все равно взломают.как в советском
Кино"кто создал этот компьютер человек, он же его обманет"
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