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Российские летчики напугали американцев опасным сближением

22:04 29.01.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Пентагон пожаловался на то, что американский самолет-разведчик P-3 Orion был перехвачен российским истребителем над Черным морем.

Инцидент произошел над международными водами. По словам пилотов США, российские летчики провели «небезопасный маневр» - истребитель пролетел всего в пяти футах (полтора метра) от их самолета. В итоге американцам пришлось преждевременно прекратить свою миссию и вернуться на базу, передает CNN.

Какой именно российский самолет совершил опасный перехват в американском военном ведомстве не уточнили.

Некоторое время назад СМИ сообщали о том, что американский самолет радиоэлектронной разведки совершил длительный полет вдоль южного и юго-западного побережья Крыма.

Инциденты с перехватами самолетов НАТО российскими происходят регулярно. При этом зарубежные летчики постоянно твердят об угрозах, якобы создаваемых российскими пилотами. В Минобороны РФ подчеркивают, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
 

Темы: Россия, США, Чёрное море, Военная авиация в мире, Военная авиация РФ, Министерство обороны США (Пентагон)
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Комментарии читателей
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30.01.2018, 01:03
Гость: Мамба

Американцы говорят о неспровоцированном и непрофессиональном поведении российских лётчиков. При столкновении победителей не было бы. Но если американцам своя жизнь дороже, чем русским их, то в случае для русских это говорит не о смелости, а о глупости. И говорить о том, что русские напугали американцев - нелепо, рассчитано на идиота.
30.01.2018, 00:39
Гость: Пугало

Нашего полку прибыло.Экземпляр ,я вам скажу, колоссальный и посерьёзней КНДР!
30.01.2018, 00:00
Гость: ППП

На воре шапка горит, Зоя мне вас жаль
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