Российские летчики напугали американцев опасным сближением

Пентагон пожаловался на то, что американский самолет-разведчик P-3 Orion был перехвачен российским истребителем над Черным морем.

Инцидент произошел над международными водами. По словам пилотов США, российские летчики провели «небезопасный маневр» - истребитель пролетел всего в пяти футах (полтора метра) от их самолета. В итоге американцам пришлось преждевременно прекратить свою миссию и вернуться на базу, передает CNN.

Какой именно российский самолет совершил опасный перехват в американском военном ведомстве не уточнили.

Некоторое время назад СМИ сообщали о том, что американский самолет радиоэлектронной разведки совершил длительный полет вдоль южного и юго-западного побережья Крыма.

Инциденты с перехватами самолетов НАТО российскими происходят регулярно. При этом зарубежные летчики постоянно твердят об угрозах, якобы создаваемых российскими пилотами. В Минобороны РФ подчеркивают, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

