Варшава попросила Штаты включить в санкционный список «Северный поток-2»

Польские власти считают, что санкции США в отношении России должны распространяться на газопровод «Северный поток-2». Варшава видит в нем угрозу не только себе, но и всей Европе, сообщает издание Gazeta Prawna.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что газопровод угрожает энергетической безопасности не только Польши, но и всего региона. Он также уверен в том, что Россия строит «Северный поток-2» с некими политическими целями.

«Несомненно, политический риск со стороны России для всей Европы будет возрастать. Этот газопровод не только деловой, как немцы пытаются рассказать нам», - цитирует премьер-министра издание.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон расширении санкций в отношении России. Помимо всего прочего, он в частности, предоставляет американскому лидеру право вводить санкции в отношении лиц, инвестирующих в строительство Россией экспортных трубопроводов свыше одного миллиона долларов единовременно или пяти миллионов в год. Под санкции могут попасть и те, кто предоставит подобным проектам технологии, услуги, информационную поддержку.

В Европе санкции подверглись критике. В частности власти Германии сочли, что в них Штаты совмещают собственные политические и экономические интересы и вытеснить с европейского рынка российский газ, заменив его своим.