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Варшава попросила Штаты включить в санкционный список «Северный поток-2»

21:20 29.01.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Польские власти считают, что санкции США в отношении России должны распространяться на газопровод «Северный поток-2». Варшава видит в нем угрозу не только себе, но и всей Европе, сообщает издание Gazeta Prawna.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что газопровод угрожает энергетической безопасности не только Польши, но и всего региона. Он также уверен в том, что Россия строит «Северный поток-2» с некими политическими целями.

«Несомненно, политический риск со стороны России для всей Европы будет возрастать. Этот газопровод не только деловой, как немцы пытаются рассказать нам», - цитирует премьер-министра издание.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон расширении санкций в отношении России. Помимо всего прочего, он в частности, предоставляет американскому лидеру право вводить санкции в отношении лиц, инвестирующих в строительство Россией экспортных трубопроводов свыше одного миллиона долларов единовременно или пяти миллионов в год. Под санкции могут попасть и те, кто предоставит подобным проектам технологии, услуги, информационную поддержку.

В Европе санкции подверглись критике. В частности власти Германии сочли, что в них Штаты совмещают собственные политические и экономические интересы и вытеснить с европейского рынка российский газ, заменив его своим.

Темы: Россия, Польша, США, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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30.01.2018, 01:24
Гость: советский инженер

В любом проекте есть и экономическая и политическая составляющие. А Северный поток2 имеет в основном экономическое значение. Россия бесперебойно поставляет газ в Германию а Германия исправно платит. И это всё. Так что Польша лжёт. А газопровод через Украину (тоже подарок от СССР) не ремонтировали и он уже находится в аварийном состоянии. И тут не только Польше а и Америке не мешало бы подумать хочет ли она лишний раз ссориться и с Россией и с Германией.
30.01.2018, 01:23
Гость: прохожим Валентинам

Около 30 лет назад вы разогнали все народы ,обозвав их нахлебниками.Около тридцати лет назад при опросе школьниц Москвы ,кем бы они хотели стать после школы,70% из их числа с уверенностью заявило ,что проститутками.Уже выросло новое поколение 70% пробы продажности.Вы ещё хотите силой меряться?
30.01.2018, 00:25
Гость: Теперь начинаю понимать

«Несомненно, политический риск со стороны России для всей Европы будет возрастать. Этот газопровод не только деловой, как немцы пытаются рассказать нам», - цитирует премьер-министра издание.
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Теперь начинаю понимать немцев и значение фамили премьера, "Мерзавецкий". Тадеуш Мерзавецкий. Где только выискивают таких мерзавцев. Или это такой специальный инкубатор уродцев? Зоопарк, паноптикум уродцев, размещённых некогда Петром в Кунсткамере? Парк юрского периода.
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