Откроет ли 29 января ЦРУ нечто сногсшибательное?

Информационная атака на президента Путина явно захлебывается, и сорвало её неожиданное выдвижение в качестве кандидата Павла Грудинина

Вот и приблизилась дата, которой пугали русских несколько месяцев. Согласно специально принятому закону американские спецслужбы обязаны предоставить конгрессу США доклад об окружении российского президента В.В.Путина и его, окружения, темных делишках.

Фото с сайта download--wallpapers.com

Причем, конечно, целью этих публикаций ни в коем случае не является свержение российского президента или ослабление его позиций.

Формально этот доклад представлять будет, конечно, не ЦРУ, а минфин США. Но даже составление списка «наиболее значительных высокопоставленных политических фигур и олигархов» России – это задача всё же не только и не столько минфина, хотя оно и располагает собственной спецслужбой, ведущей операции и за границей.

То есть этот доклад будет суммой знаний, накопленных всеми биографическими разведками США, всеми этими «социологическими службами» и «составителями справочников «Кто есть кто в России»». Будет там и финансовая информация – это, действительно, «топ сикрет», у нас даже премьер-министр не знает, что кому в стране принадлежит (вспомним историю с Домодедово), а вот американские банкиры знают.

И это очень нехорошо, но пока реальная ситуация такова, что американский президент может заблокировать карточку русского президента, но не наоборот. Мы в значительной степени прозрачны для чужих глаз, даже наша пресса с упоением пишет, например, о нарушениях режима санкций, о поставках пресловутых турбин в Крым, и это не единственный пример. Так что сведений у американских спецслужб хватает.

Но вот вопрос – будет ли в этом докладе, точнее в утечках о его содержании, какая-то скандальная информация, сравнимая, ну, хотя бы с «панамским досье»? Или превосходящая его?

Я не претендую на лавры бабы Ванги, но у меня складывается ощущение, что нет. Не будет ничего такого катастрофического. То, что у нас в стране есть богатые и бедные – мы и сами знаем и даже голосовали за построение капитализма в свое время. То есть информация о том, что у такого-то и такого-то олигарха есть миллиард или десять – никого не удивит, кроме разве что самого олигарха (если данные разойдутся с его сведениями).

Но информационная атака на президента Путина явно захлебывается, а ведь она велась долго, упорно и целенаправленно, и все прекрасно понимали, что целью ее было максимально осложнить его переизбрание.

Сорвало же её неожиданное выдвижение в качестве кандидата Павла Грудинина. В доказательство можно привести статью из «Вашингтон Пост», а это, выражаясь советским языком, «центральный орган» американского истеблишмента. Статья эта называется «This Russian presidential contender has zero chance against Putin. But a man can dream» («У этого претендента в Президенты России нулевые шансы против Путина. Но человек способен мечтать»). Датирована она 6-м января 2018 года.

В статье с явным изумлением делаются чудесные открытия, например, что в России есть кандидат, поддерживаемый общенациональной политической организацией и пользующийся широкой популярностью, и что этот человек – не Навальный (я не шучу, изложение в статье именно в таком смысле), а также – о ужас – что Навальный это вообще пустой номер. Сами авторы статьи пишут о том, что общественное мнение Запада ошибается, считая Навального главным соперником Путина или хотя бы лидером оппозиции. И что задачей западных медиа сейчас является разъяснение этой ошибки.

На моей памяти такое «переобувание в прыжке» для западной прессы – большая редкость.

Что касается самого события, то ничего интересного в статье нет, хотя основные моменты позиции Павла Грудинина обозначены более-менее правильно. Имеются также тривиальные рассуждения насчет того, является ли это выдвижение элементом хитрой стратегии администрации президента или нет.

Но, на мой взгляд, с беспокойством в статье говорятся верные вещи: что Грудинину есть что показать в реальности – в отличие от других кандидатов, причем в части экономической он выглядит даже выгодней Путина; и что Грудинин может иметь позиции и за пределами обычного прокоммунистического электората. Он может привлечь либералов как успешный бизнесмен; лоялистов, ностальгирующих по Советскому Союзу – как «красный директор» «совхоза Ленина» (так в статье), и для всех – как политический оппозиционер, возмущенный уровнем коррупции. А ведь сожалеют о развале СССР более половины жителей России!

То есть автор статьи еще не утверждает, что Грудинин может победить, но уже отмечает, что он бросает вызов – в отличие от лидеров «системной оппозиции», которые довольствовались лишь своим небольшим процентом. И это редакцию «Вашингтон Пост» совсем не радует.

В статье об этом не говорится, но надо иметь в виду – для американского истеблишмента и значительной части общества сами слова – СССР, Ленин и т.д. - гораздо возмутительнее, чем красная тряпка для быка. И хотя республиканцы иногда ругают демократов «коммунистами», у тех ко всему связанному с коммунизмом отношение едва ли не худшее.

У нас есть не совсем социально ответственные граждане, которые утверждают, что правители США положительно оценивают кандидатуру Грудинина. Это неправда, победы кандидата от КПРФ там вовсе не хотели бы. Ни при каких обстоятельствах. Вот поэтому-то «топить» нынешнего российского президента руководство США вряд ли будет.

Пока Запад был очарован своей собственной агентурой, которая в их мечтах могла бы прийти на смену Путину – была одна политика. Сейчас там возникло понимание, что расклад политических сил в нашей стране совсем другой. Значит, и политика должна поменяться.

Политика санкций, скорее всего, продолжится, но прихода к власти в России коммунистов не простят ни Трампу, ни его конкурентам или даже врагам в Конгрессе. Поэтому доклад американского минфина о политической структуре России не приведет ни к правительственному кризису, ни даже к небольшим потрясениям. Не будем удивляться даже если с Запада (не только из США) последуют до выборов какие-то робкие шаги навстречу.

Конечно, в данной заметке автору приходится размышлять при дефиците информации, поэтому я не могу поклясться в правильности выводов, но одно могу всё же утверждать: упомянутая статья в западной прессе, отлично управляемой и координируемой, не могла появиться случайно.