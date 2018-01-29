Эдуард Лимонов: Лишь крысы бегут в Париж

Наводнение закончится, но Франция останется лицом к лицу со своими проблемами. Ее спасет только военный переворот — миром проблемы страны не решить

В Париже серьёзное наводнение.

Вода в Сене подымается неуклонно. Но и достигнув наивысшей точки, Сена не отпрянет внезапно, а будет медленно опускать свои воды несколько недель.

Наводнение в Париже

Парижане привыкли измерять серьёзность наводнения по скульптуре (крымского) зуава на мосту Альма. Опасаться начинают, когда вода в Сене достигает колена зуава (это род войск, лёгкая пехота французских колониальных частей. «Крымский» зуав — участвовавший в Крымской войне в середине XIX века). Сейчас уровень воды достиг бедра зуава. А Сена всё подымается. Она поднялась уже на 6 метров, рекорд по наводнениям был поставлен в 1910 году, тогда Сена вздымалась на высоту свыше 8 метров.

Давно закрыты для проезда участки дороги, идущие низко у Сены, поскольку они залиты водой. Закрыты ближайшие к Сене семь станций метро. Эвакуированы картины из нижних этажей музеев Лувра и д’Орсе. Перенесены на верхние этажи. (Почему после стольких лет наводнений французы не заделают свои полу-подземные залы музеев, мне лично непонятно. Возможно, они беззаботны до такой степени.)

И чтобы наддать жару и окончательно запугать парижан, на улицы вылезли из затопленных своих подземных владений полчища крыс.

Прожив в Париже многие годы, я наблюдал там крыс, обычно в жару они выходили на поверхность чтобы подышать, что ли. А однажды, когда отбойные молотки вгрызлись в подземелья соседнего с моим дома, эти звери прогрызли дыру в снимаемую мной квартиру, на втором этаже, и тревожно бегали у нас в поисках выхода.

Ничего хорошего, парижские крысы очень крупные. Выглядят опасно.

Так что сочувствую парижанам.

Впрочем, парижане, не следуя ритму наводнений, подобно крысам сами покидают свой древний город. Их выдавливают мигранты.

Вот какие интересные данные я обнаружил.

В газете «Фигаро» за 25 января опубликованы цифры по исходу из Франции евреев.

Я снимал квартиру в третьем аррондисмане по соседству с самым старым в Европе еврейским кварталом, на rue des Ecouffes, несколько лет, и конечно, судьба моих соседей меня интересует.

5 000 евреев эмигрировали из Франции в 2016 году. Напуганные усиливающейся мощью мусульманского населения и более всего мигрантами с Ближнего Востока и из Северной Африки, евреи массово покидают Францию. Всего после 2006 года из Франции, в основном в Израиль, выехали 50 000 евреев. Это немало, если учесть, что всего во Франции живут около 500 000 евреев.

Другая волна эмиграции, также значительная — французские пенсионеры бегут в Португалию. Сбежали уже 40 000 французских пенсионеров. Они находят политический климат Португалии и её ежедневную жизнь более подходящими для себя, чем французские.

У нас в России принято жаловаться на «утечку мозгов», во всяком случае, либеральные СМИ часто поминают эту проблему. О, мы не одиноки! В 2012 году покинули Францию 13% дипломированной молодёжи. В 2015 году — уже 21%! Но по другим причинам, чем наши «мозги».

В только что вышедшей книге Кристофа Гюйи — «Периферийная Франция» - подробно описывается исход «маленьких белых» простых трудящихся классов из ставших опасными городов и городков-спутников больших городов в периферийную Францию. Вот тут уже счёт идёт, как утверждает Кристоф Гюйи, на миллионы.

Чтобы понять, что там происходит, что за жизнь там, вот ещё только несколько фактов из Франции.

2018 год начался с двух нападений на полицейских в парижских пригородах, в Шампиньи-сюр-Марн и Олней-су-Буа.

Исходя из принципов мусульманской «политкоректности», выходцы из мусульманских стран и из Африки, они Новый год принципиально не празднуют, устроили французскому населению тяжёлую жизнь.

В новогоднюю ночь были сожжены 1 031 автомобиля, африканцы вломились на вечеринку, куда их не приглашали, избили девушку полицейскую и прочее и другое.

Заканчиваю воплем француза, бывшего депутата Национальной Ассамблеи, президента организации «Содружество ради Франции» Кристиан Виннест:

«Мы переживаем национальную катастрофу, которую упорно не хотят называть таковой и остановить и которая усугубляется единомыслием, насаждаемым СМИ, слепотой власти и противоречиями нашей системы.

Реальность такова, что неассимилированная иммиграция и даже неинтегрированная создала уже давно анклавы, где не только не уважается закон, но он и атакуется путём нападений на тех, кто его представляет.

Эти места, из которых бегут наши компаньёны евреи (так в тексте «компаньёны»), где часть населения живёт по законам и обычаям, которые не есть ни законы Республики, ни законы Франции."

Ну что тут сказать. Наводнение закончится, Сена уляжется в свои берега.

Но Франция останется лицом к лицу со своими проблемами. Молодой галльский президент Эммануэль Макрон, донельзя фотогеничный, жесты его отточены и кинематографичны, увлечённый своим отражением в зеркалах, эти проблемы не решает. А вероятнее всего, уже и не может решить.

Моё личное мнение: единственный способ спасти Францию — военный переворот.

Фото: ТВ Центр