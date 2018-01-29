В Германии угнали две фуры с десятками тонн шоколада

В немецком городе Фрайбург злоумышленники похитили два грузовика, в которых в общей сложности находились 44 тонны шоколада, стоимостью порядка 400 тысяч евро. Об этом сообщает издание Spiegel.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Одного похитителя полиция обнаружила вскоре после угона грузовиков. Он попытался спастись от правоохранителей пешком, бросив машину на трассе, но был в итоге пойман.

Второму злоумышленнику удалось добраться до промзоны у города Лар. Предполагается, что там шоколад был перегружен в другое транспортное средство, поскольку полиция нашла только пустую фуру. Поиски 22 тонн лакомства продолжаются.

