Докатились: как тепловая карта программы для фитнеса раскрыла расположение военных баз США

К такому выводу пришли военные аналитики, изучив карту данных популярного приложения для фитнеса. На ней обнаружили схемы военных объектов США в Афганистане, которые были «прочерчены» солдатами, фиксирующими маршрут своих пробежек в приложении.



Фото с сайта army.mil

В приложении для любителей бега и велосипедной езды нашли необычный побочный эффект. Военные аналитики обнаружили, что специальная функция внутри приложения, которая даёт пользователям возможность записывать данные о своих маршрутах и подсвечивать их на карте, также показывает положение военных баз, на которых тренируются солдаты.

«Stravа выпустили свою глобальную тепловую карту. 13 трлн точек GPS, которые зафиксировали их пользователи (функцию передачи данных можно отключить). Выглядит очень красиво, но для операционной безопасности не лучший вариант. Военные базы США чётко видны и легко опознаваемы», — написал в своём Twitter австралийский военный аналитик Натан Рузер из организации IUC Analysts.

«Если солдаты используют это приложение как обычные люди, это может быть особенно опасно. Вот эта линия выглядит как постоянный беговой маршрут», — подчеркнул аналитик.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq

— Nathan Ruser (@Nrg8000) 27 января 2018 г.