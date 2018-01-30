Парламент Бельгии инициировал отмену антироссийских санкций в ЕС

В парламент Бельгии внесена резолюция о снятии экономических санкций с России, пишет агентство Sputnik International со ссылкой на лидера партии «Фламандский интерес» Филиппа Девинтера.

Отмечается, что бельгийские правительство инициировало отмену ограничительные мер в отношении РФ в Европейском совете.

Бельгийские парламентарии заявляют, что из-за санкционного режима местные экспортеры теряют 1,5 миллиарда евро в год. Ранее в Бельгии неоднократно говорили о необходимости снять антироссийские санкции, которые идут вразрез с международным правом, а также «несправедливы и контропродуктивны для Европы».

Страны Евросоюза и США ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма и с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

