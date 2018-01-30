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Парламент Бельгии инициировал отмену антироссийских санкций в ЕС

11:10 30.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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В парламент Бельгии внесена резолюция о снятии экономических санкций с России, пишет агентство Sputnik International со ссылкой на лидера партии «Фламандский интерес» Филиппа Девинтера.

Отмечается, что бельгийские правительство инициировало отмену ограничительные мер в отношении РФ в Европейском совете.

Бельгийские парламентарии заявляют, что из-за санкционного режима местные экспортеры теряют 1,5 миллиарда евро в год. Ранее в Бельгии неоднократно говорили о необходимости снять антироссийские санкции, которые идут вразрез с международным правом, а также «несправедливы и контропродуктивны для Европы».

Страны Евросоюза и США ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма и с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.
 

Темы: Россия, Бельгия, Отношения России и стран Западной Европы, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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30.01.2018, 13:43
Гость: ликбез

В парламенте Бельгии депутаты от 13 партий. Количество депутатов 150, из них партия "Фламандский интерес" имеет 3 места.
Это крайне правая партия, выступающая за независимость Фландрии. Действует во фламандской части.
МИД России в своём докладе 2015 года охарактеризовал эту партию как одну из "маргинальных организаций неонацистского толка".
30.01.2018, 11:32
Гость: ???

Выплюнь из зо рта гадость и скажи внятно чего хочешь.
30.01.2018, 11:21
Гость: Skeptik

Запад раскололся, говорил об этом тут раз 100
Кремлевский народ - ставленик клана сатанистов Клинтон
В США приходят к власти правые отродоксы
Трамп будет топить Кремль, Европейские банкирв и их ручнве сексисиы геи Макорны, Меркель начнут поддерживать кримнал России на плаву
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