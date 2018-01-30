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В Испании скончался самый старый мужчина на планете

20:00 30.01.2018
Франсиско Нуньес Оливера. Фото пользователя Twitter @A3Noticias
Франсиско Нуньес Оливера. Фото пользователя Twitter @A3Noticias
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Испанец Франсиско Нуньес Оливера, ранее признанный самым старым мужчиной на Земле, скончалась на 114 году жизни. Об этом сообщает издание The Local.

Он родился в деревне Бьенвенида в провинции Бадахос в декабре 1904 года и прожил здесь всю свою жизнь. Надолго он уезжал только один раз, когда в 1920-х годах участвовал в войне на территории Марокко, которую вели Испания и Франция против эмирата Риф.

У Оливеры было четверо детей (два сына и две дочери), девять внуков и 15 правнуков. После смерти супруги и сыновей он жил с дочерьми.

По словам долгожителя, он всю жизнь работал в поле и до 90 лет не жаловался на здоровье.

После смерти Оливеры на титул самого старого мужчины на планете претендуют житель Германии Густав Гернет и японец Масадзо Нонака, родившиеся в 1905 году.
 

Темы: Испания
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Комментарии читателей
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31.01.2018, 01:39
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

А может уже и подустал человек от жизни...
30.01.2018, 20:41
Гость: ну как же так?!

Вот жил себе человек и уже когда казалось бы ни что не предвещало - бац! и умер. Не справедливо.
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