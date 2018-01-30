В Испании скончался самый старый мужчина на планете

Испанец Франсиско Нуньес Оливера, ранее признанный самым старым мужчиной на Земле, скончалась на 114 году жизни. Об этом сообщает издание The Local.

Он родился в деревне Бьенвенида в провинции Бадахос в декабре 1904 года и прожил здесь всю свою жизнь. Надолго он уезжал только один раз, когда в 1920-х годах участвовал в войне на территории Марокко, которую вели Испания и Франция против эмирата Риф.

У Оливеры было четверо детей (два сына и две дочери), девять внуков и 15 правнуков. После смерти супруги и сыновей он жил с дочерьми.

По словам долгожителя, он всю жизнь работал в поле и до 90 лет не жаловался на здоровье.

После смерти Оливеры на титул самого старого мужчины на планете претендуют житель Германии Густав Гернет и японец Масадзо Нонака, родившиеся в 1905 году.

