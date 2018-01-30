Выпущена обновленная версия легендарного телефона Nokia 3310

Финская компания HMD Global перевыпустила ставший легендой телефон Nokia 3310. Новая версия получила поддержку 4G, сообщает сайт Gizmochina.

По сравнению с прошлогодней моделью, аппарат также снабжен Wi-Fi и может работать в качестве точки доступа. Кроме того, он несколько увеличился в размерах.

Основные же характеристики Nokia 3310 остались неизменными: экран 2,4 дюйма с разрешением 320х240 пикселей, Micro-SIM, карта памяти microSD до 64 Гб и внутренний накопитель на 256 или 512 Мб. Объем аккумулятора позволяет работать телефону 12 дней в режиме ожидания или пять часов в режиме разговора.

Первоначально обновленная версия телефона будет продаваться только в Китае. Предполагается, что о старте продаж в других странах будет объявлено в конце февраля на выставке MWC 2018 в Барселоне.

