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Выпущена обновленная версия легендарного телефона Nokia 3310

19:45 30.01.2018
Фото с сайта gizmochina.com
Фото с сайта gizmochina.com
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Финская компания HMD Global перевыпустила ставший легендой телефон Nokia 3310. Новая версия получила поддержку 4G, сообщает сайт Gizmochina.

По сравнению с прошлогодней моделью, аппарат также снабжен Wi-Fi и может работать в качестве точки доступа. Кроме того, он несколько увеличился в размерах.

Основные же характеристики Nokia 3310 остались неизменными: экран 2,4 дюйма с разрешением 320х240 пикселей, Micro-SIM, карта памяти microSD до 64 Гб и внутренний накопитель на 256 или 512 Мб. Объем аккумулятора позволяет работать телефону 12 дней в режиме ожидания или пять часов в режиме разговора.

Первоначально обновленная версия телефона будет продаваться только в Китае. Предполагается, что о старте продаж в других странах будет объявлено в конце февраля на выставке MWC 2018 в Барселоне.
 

Темы: Китай, Мобильные телефоны
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Комментарии читателей
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31.01.2018, 00:07
Гость: Chateauneuf du Pap

Купил его месяц назад жене - не любит смартфоны.
Особо не отличается от предыдущих типов. Оставила старый а новый присоединился к остальным таким же в шкафу. Полежит пару лет а потом выброшу.
30.01.2018, 23:45
Гость: Сергей

Купил недавно. Это не телефон, а гуано. К славной Нокии никакого отношения не имеет.
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