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За пределами России будут работать около 400 избирательных участков

21:45 30.01.2018
Выборы в Государственную Думу - 2011 © KM.RU, Кирилл Зыков
Выборы в Государственную Думу - 2011 © KM.RU, Кирилл Зыков
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Граждане России, проживающие за ее пределами, смогут проголосовать за того или иного кандидата в президенты РФ на 382 участках в 145 странах.

В частности, в Великобритании и КНДР будут образованы по два участка, в Германии – 11, в США и на Украине – по четыре, в Монако и во Франции – по восемь. Избирательные участки появятся также в Австралии, Афганистане, Бенин, Габоне, Ираке, Ливане и других государствах, передает ТАСС со ссылкой на Центризбирком.

Рекордсмена по числу избирательных участков для россиян станут Молдавия (27), Казахстан (25), Абхазия (16) и Израиль (13).

Как правило участки будут размещаться на территориях посольств, консульств и других диппредставительств. Выборы президента России намечены на 18 марта.
 

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.01.2018, 00:45
Гость: грек

И мы, в Афинах тоже следим за выступлениями Грудинина, обсуждаем широкую
программу по воссоздания и развития гос-ва России по советскому образцу.И готовы самым серьёзным образом сделать всё что бы Грудинина поддержали здесь в Элладе где зародилась- демократия.
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