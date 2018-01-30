За пределами России будут работать около 400 избирательных участков

Граждане России, проживающие за ее пределами, смогут проголосовать за того или иного кандидата в президенты РФ на 382 участках в 145 странах.

В частности, в Великобритании и КНДР будут образованы по два участка, в Германии – 11, в США и на Украине – по четыре, в Монако и во Франции – по восемь. Избирательные участки появятся также в Австралии, Афганистане, Бенин, Габоне, Ираке, Ливане и других государствах, передает ТАСС со ссылкой на Центризбирком.

Рекордсмена по числу избирательных участков для россиян станут Молдавия (27), Казахстан (25), Абхазия (16) и Израиль (13).

Как правило участки будут размещаться на территориях посольств, консульств и других диппредставительств. Выборы президента России намечены на 18 марта.

