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Кто и почему попал в «кремлевский доклад» Минфина США

11:22 30.01.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Министерство финансов США представило «кремлевский список» — перечень «приближенных» к президенту России Владимиру Путину, против которых могут быть введены новые санкции. В нем 114 чиновников и парламентариев, а также 96 «олигархов», причем против некоторых санкции уже действуют.

Минфин США определил три основных категории российских чиновников: руководство администрации президента; премьер, вице-премьеры и министры; руководство Госдумы, Совета Федерации, члены Совета безопасности, главы госкомпаний и федеральных агентств. 

В итоговом списке из 114 чиновников почти половину (43 человека) составляют представители президентской администрации, начиная от ее руководителя Антона Вайно и заканчивая начальником управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ Олегом Говоруном. Восемь сотрудников президентской администрации уже находятся под санкциями.

Правительство попало в список в полном составе, при этом под санкциями уже находятся вице-премьеры Дмитрий Козак и Дмитрий Рогозин.

К «другим политическим лидерам» отнесли руководство парламента, силовых ведомств, федеральных агентств. Туда же попали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко — единственные в списке главы субъектов Федерации.

В список также вошли главы 19 государственных компаний: «Газпрома», «Роснефти», Сбербанка, РЖД, ВТБ, «Ростеха», «Россетей», «Интер РАО», «Росатома», «Транснефти», Газпромбанка, «Татнефти», «Аэрофлота», «Башнефти», Объединенной авиастроительной корпорации, «РусГидро», Внешэкономбанка, «Алросы» и «Сахалин Энерджи». Причем в список закралась ошибка — Олег Бударгин, упомянутый там, уже не возглавляет «Россети» (вместо него назначен Павел Ливинский). 

Отмечается, что Минфин США буквально взял участников российского списка Forbes с состоянием более миллиарда долларов. Таких оказалось 96 человек (например, создателю «ВКонтакте» и Telegram Павлу Дурову не хватило, чтобы попасть в список, всего 50 миллионов долларов). Ведомство никак не пояснило, почему не использовало второй критерий отбора из закона о санкциях — «близость к российскому режиму». Вероятно, близость бизнесменов к Кремлю оценивается в неопубликованном секретном списке.

В результате в список «олигархов» попали одновременно уже находящиеся под санкциями братья Борис и Аркадий Ротенберги, Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, но и, например, основатель «Яндекса» Аркадий Волож и Олег Тиньков, которому принадлежит «Тинькофф-Банк». 

В отличие от перечня «олигархов», принцип формирования списка чиновников неочевиден. Там есть главы всех основных федеральных агентств (например, глава Росархива Андрей Артизов), но нет главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. А в списке госкомпаний нет, например, «Роснано» (и ее руководителя Анатолия Чубайса), ракетно-космической «Энергии» и «АвтоВАЗа». При этом стоит отметить, что основной список «окологосударственных» компаний является секретным и опубликован не был.

Темы: США, Международные отношения, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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30.01.2018, 15:05
Гость: ???

Господи , что за детский сад. Да не против чиновников эти санкции, не они мешают, а Россия.
Поменяешь этих они и против новых санкции введут. Найдут предлог. Всегда находили и сейчас найдут, какой -нибудь "список Навального".
Это правительство НЕСОМНЕННО нужно отправить в отставку, но не потому что звездно-полосатые прид...ки против них санкции ввели.
30.01.2018, 14:42
Гость: Эх, клубника

немного не успел в список.
30.01.2018, 14:40
Гость: Я что то пропустил

президент уже Фдуч, а не путин?
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