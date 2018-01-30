«Кремлевским докладом» администрация Трампа имитирует антироссийскую политику

Публикация «Кремлевского доклада» вызвала в России не столько раздражение, сколько иронию

С одной стороны, в отношении фигурантов списка никаких новых санкций не вводится. С другой, сам состав списка действительно вызывает улыбку, так как в нем просто перечислено большинство ведущих российских политиков, чиновников и бизнесменов. Зачем же был нужен этот доклад?



Здание Министерства финансов США. Фото с сайта wikimedia.org

Минфин США во вторник представил Конгрессу «Кремлевский доклад» – список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

В «докладе» 210 имен. В частности, в список внесены имена 114 крупных российских чиновников, несколько глав регионов, военных, руководителей ведомств и госкомпаний, а также 96 олигархов.

Кто вошел в черный список США?

В новый доклад американский минфин внес в полном составе весь российский кабинет министров, включая премьера Дмитрия Медведева и главу МИД Сергея Лаврова.

Кроме того, туда вошли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спецпредставитель президента Сергей Иванов, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, первый замминистра обороны, глава Генштаба Валерий Герасимов, начальник ГРУ Игорь Коробов, генпрокурор Юрий Чайка, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСО Дмитрий Кочнев, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, мэр Москвы Сергей Собянин и другие чиновники, в том числе все руководство администрации президента РФ.

Не миновала эта участь и главу Ростеха Сергея Чемезова, главу Россетей Олега Бударгина, гендиректора Росатома Алексея Лихачева, главу Русгидро Николая Шульгинова, генерального директора РЖД Олега Белозерова, главу «Аэрофлота» Виталия Савельева, президента Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, а также ряд других глав госкомпаний.

Кроме того, в список включены российские бизнесмены с состоянием свыше 1 млрд долларов, в частности Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Герман Греф, Леонид Федун, Алишер Усманов, Виктор Вексельберг, Вадим Якунин, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Сулейман Керимов, Андрей Костин, Зиявудин Магомедов, Михаил Прохоров, Евгений Касперский.

И это лишь часть открытого списка, но есть и секретный «кремлевский список», в который могут войти менее высокопоставленные чиновники России или лица с состоянием менее 1 млрд долларов. Кроме того, анонсируется и еще один доклад американского минфина, в котором будут перечислены потенциальные последствия расширения санкций США «на государственный долг России и полный спектр деривативов».

Новый список скорее «психологический»

Введение США различных санкционных мер в последнее время становится все более обыденным событием. Буквально за несколько дней до публикации «Кремлевского доклада», 26 января, американцы в очередной раз прибегли к расширению санкций – в списки их фигурантов добавили 21 гражданина России и Украины, а также девять компаний.

В конце октября Вашингтон обнародовал список российских организаций, за взаимодействие с которыми американским компаниям и лицам может грозить наказание. Это было сделано в развитие закона о санкциях против России, который был подписан президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом еще в августе прошлого года. И что любопытно, данный закон вступил в силу 29 января, аккурат перед представлением «Кремлевского доклада».

Но у нового списка есть одна важная особенность, отличающая его от предыдущих. Сам по себе он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что против них могут быть введены санкции США, сообщил бывший координатор санкционной политики Госдепа Дэниел Фрид.

Кроме того, ряд фигурантов списка уже находятся под американскими санкциями. На остальных фигурантов «Кремлевского доклада» пока никакие ограничения и запреты не распространяются. То есть это скорее некий «психологический» список тех, кого американцы считают «плохими парнями».

«Тем не менее сам факт попадания в этот список увеличивает риск того, что в будущем против его фигурантов будут введены санкции», – пояснил Фрид. Кроме того, например, американские и европейские банки могут счесть, что раз человек в списке, взаимодействие с ним связано с более высокими рисками, добавил он.

«Просто переписали кремлевский телефонный справочник»

В России немедленно отреагировали на публикацию «Кремлевского доклада». Чаще звучала ирония, прежде всего со стороны самих фигурантов списка, и особенно веселило всех то, что список фактически просто перечисляет всех представителей политического руководства и крупнейших бизнесменов. Однако звучали и резкие высказывания.

«Формально у наших стран есть отношения, но включение в санкционный список практически всего руководства нашей страны говорит о том, что эти отношения фактически разрываются», – заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он пообещал «достойный» ответ со стороны Москвы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал публикацию «Кремлевского списка» США очередной попыткой Вашингтона повлиять на российскую внутреннюю политику. А председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отказался лететь на национальный молитвенный завтрак с участием президента США Дональда Трампа после публикации «Кремлевского доклада».

Еще более жестко высказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Стране объявлена крупномасштабная война, ее называют иногда гибридной. Она вообще приобрела уже абсолютно непозволительные формы. И вот-вот может перейти из холодной в горячую войну», – подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что в списке США находятся «фамилии всех, это такой обобщенный подход».

«Можно также обратить внимание, что де-факто все названы врагами США. То есть, если вы прочитаете текст, заголовок этого документа, ведь это все делается в соответствии с законом по противодействию врагам США... Поэтому де-факто вся эта группа лиц названа врагами США. Это подход, это заявление, – заявил он. К своему же попаданию в новый список Песков, по его словам, относится «индифферентно».

В похожем ключе высказалась и Ирина Винер-Усманова, супруга бизнесмена Алишера Усманова: «Он вообще не парится, продолжает работать».

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, напротив, позитивно отнеслась к включению своей фамилии в доклад. «Полагаю, что такая оценка моей деятельности на посту детского омбудсмена даже за этот небольшой срок свидетельствует, что мы на правильном пути к нашей основной цели – счастью и благополучию российских детей», – подчеркнула она.

А вице-премьер Аркадий Дворкович, также угодивший в новый список, и вовсе с иронией отметил: «Это похоже на книжку «Кто есть кто в российской политике», и больше ничего».

«Что касается меня, я в ужасе! – пошутил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко. – В прошлом в такие списки попали бы и Королев, и Курчатов. Мне до таких людей бесконечно далеко, но если кто-то ставит в тот же ряд, то, конечно же, лестно. В наше время путь составления проскрипционных списков в стране, претендующей на мировое лидерство, несколько диковат».

«Первое ознакомление с «американским списком», переданным вчера минфином в Конгресс, создает устойчивое ощущение того, что спецслужбы США, отчаявшись найти обещанный и, главное, доказуемый компромат на российских политиков, просто переписали кремлевский телефонный справочник», – не удержался от сарказма и глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

В СМИ же выражалось удивление по поводу отсутствия в новом списке главы «Роснано» Анатолия Чубайса и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

«Кремлевская отписка» американцев

«Список Минфина уже получил в Америке жаргонное название «список Путина», – отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Этим списком, который в реальности никаких санкций не вводит, Трамп фактически отделался от тех, кто навязывает ему санкционное противостояние с Россией.

«Конгресс обязал президента публиковать такие списки, что отчасти связывает руки Трампу, однако вопрос, какие действия будут предприниматься, все же остается за администрацией Белого дома», – напомнил Дробницкий. «А она пока приняла решение никаких мер и ограничений против людей в этом списке не вводить», – объяснил он.

В итоге список, с одной стороны, предельно максимальный и соответствует букве закона, туда вошли все, кто мог войти, но непонятно, как он может применяться, отметил Дробницкий.

По его словам, закон был принят второпях и таким образом, что вряд ли оставляет какие-либо другие выходы, кроме как полностью разорвать отношения с Россией или, наоборот, не делать ничего в соответствии с этим законом. «Второе сейчас пока что и происходит», – констатировал эксперт.

«Публикация так называемого Кремлевского списка является очередной попыткой американского внешнеполитического истеблишмента повлиять на развитие российской экономики и посеять раздор в российской политической бизнес-элите», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Виктор Олевич.

«Однако, как показывает опыт последних лет, вводимые и расширяемые экономические и политические санкции против России не только не достигали своей цели, но и укрепляли и делали Россию сильнее», – отметил эксперт.

Однако в Вашингтоне с ним не согласны. Синхронно с публикацией «Кремлевского доклада» Госдеп США сделал горделивое заявление о пользе американской санкционной политики.

Во внешнеполитическом ведомстве похвастались, что закон «О противодействии противникам Америки путем санкций» «приостановил (военные) продажи» России, «иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных закупок» на миллиарды долларов и посулили усиление этого эффекта в дальнейшем.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в связи с этим отметил: «В той части санкций, которые касаются ограничений на экспорт российских вооружений, могу сказать следующее: американцы остаются верны себе. Они везде и всегда используют принцип «двухходовочки», сначала пугают покупателей наших вооружений, затем заставляют покупать только американское вооружение... То есть хотят и рыбку съесть, и в кресло присесть».

Дробницкий считает, что выполнить свои угрозы американцам будет затруднительно. «Очень сложно будет вводить санкции против тех рынков, на которых мы традиционно присутствуем», – отметил он.

«На западном рынке вооружений мы практически не работаем. Мы работаем в основном на рынках, грубо говоря, стран третьего мира», – подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что там, в отличие от евроатлантических стран, почти все государства принимают самостоятельные решения.

«Сомневаюсь, что попытка надавить на Саудовскую Аравию закончится чем-нибудь хорошим, учитывая очень непростые сейчас отношения Вашингтона с Эр-Риядом», – подчеркнул эксперт. «Попытки давления на Турцию уже известно к чему привели, фактически идет гибридная война между США и Турцией на севере Сирии», – добавил собеседник.

Автор: Марина Балтачева, Мария Воронова, Никита Коваленко