Российский самолет совершил экстренную посадку в США

Самолет российский чартерной авиакомпании Azur Air, совершавший рейс на Кубу, был вынужден экстренно приземлиться в американском городе Атлантик-Сити. Об этом консульство РФ в Нью-Йорке сообщило в своем Twitter.

Причиной инцидента стала неисправность двигателя. На борту самолета находились 294 пассажира и 14 членов экипажа. О пострадавших не сообщается.

В настоящее время все они пребывают в зоне ожидания аэропорта. В Атлантик-Сити в срочном порядке выехали дипломаты российские дипломаты для оказания соотечественникам необходимого содействия.

В компании Azur Air уверяют, что причиной посадки стал перерасход топлива. Для пассажиров организовано питание. Решается вопрос о заселении их в гостиницу в случае более длительной задержки, передает «Интерфакс». Представители перевозчика заверили, что предпринимают все возможное, чтобы минимизировать ее.

