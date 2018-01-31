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Российский самолет совершил экстренную посадку в США

20:09 31.01.2018
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Самолет российский чартерной авиакомпании Azur Air, совершавший рейс на Кубу, был вынужден экстренно приземлиться в американском городе Атлантик-Сити. Об этом консульство РФ в Нью-Йорке сообщило в своем Twitter.

Причиной инцидента стала неисправность двигателя. На борту самолета находились 294 пассажира и 14 членов экипажа. О пострадавших не сообщается.

В настоящее время все они пребывают в зоне ожидания аэропорта. В Атлантик-Сити в срочном порядке выехали дипломаты российские дипломаты для оказания соотечественникам необходимого содействия.

В компании Azur Air уверяют, что причиной посадки стал перерасход топлива. Для пассажиров организовано питание. Решается вопрос о заселении их в гостиницу в случае более длительной задержки, передает «Интерфакс». Представители перевозчика заверили, что предпринимают все возможное, чтобы минимизировать ее.
 

Темы: Россия, США, Авиационные происшествия и аварийные посадки, Авиасообщение в мире
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Комментарии читателей
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01.02.2018, 02:57
Гость: Val/

Сколько можно использовать использованный хлам и надеяться на "Русский авось"?!
Эти летуны позорят РФ!
Необходимо лишать эти сомнительные авиакомпании лицензий! Вплоть, до уголовной ответственности. Не умеют летать - пусть ползают!
А если бы рядом не оказалось аэродрома?!
01.02.2018, 01:56
Гость: Рустем

США проталкивая свои бизнес интересы,обеспечивая монополию на рынке да и вмире,уничтожают любых конкурентов.даже если это государство.а наши
Дебилы все ждут когда же пойдут инвестиции и мечтают как Чубайс сбагрить им заводы"бесплатно, с приплатой,это дело десятое главное в частные руки"дословно им высказаная мысль
31.01.2018, 23:32
Гость: средний возраст самолётов

этой компаниии 20 лет. Ремонт наверное делают кое как))) много аналогичных ппроисшествий.
Самолёты к нам попадают в основном после китая куда они попадают после налёта в США)))
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