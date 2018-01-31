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США подготовят новые санкции на основе «кремлевского доклада»

11:56 31.01.2018
Посольство США © KM.RU, Алексей Белкин
Посольство США © KM.RU, Алексей Белкин
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Новые антироссийские санкции будут вводиться в связи с публикацией так называемого «кремлевского доклада». С таким заявлением выступил министр финансов США Стивен Мнучин.

Глава ведомства отметил, что сотрудники ведомства «приложили большие усилия», чтобы составить доклад, секретная часть которого содержит сотни страниц.

«Мы намерены использовать этот доклад и имеющиеся разведывательные данные для того, чтобы продвигаться вперед с дополнительными санкциями», — приводит ТАСС слова Мнучина.

Министр финансов пообещал, что проект новых антироссийских санкций будет готов в ближайшее время.
«Кремлевский доклад» был опубликован в ночь на 30 января. В документе упоминаются более 200 российских граждан, против которых могут ввести санкции.

Темы: Россия, Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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31.01.2018, 15:17
Гость: Ответ

Эти 210 свои затраты, из-за санкций,возместят за счёт мусора ,которого у них аж 140 лямов.Главное,что бы мусор был уверен,что санкции именно на пользу мусору.
31.01.2018, 15:11
Гость: Он сказал =ПОЕХАЛИ=

список 210 касается в первую очередь секторов обороны и разведки.

"29 января не было дедлайном относительно раздела 231. Таким образом, это не было конечным сроком введения санкций, это была дата начала. Это было началом гонки. Это был тот день, после которого мы могли начать вводить санкции, если мы в Госдепартаменте определим деятельность, которая подпадает под действие этого положения", – сказал он.

Представитель Госдепа отметил, что американская сторона общалась с представителями стран-партнеров.

"Наши действия в глобальном масштабе позволили нам предотвратить заключение потенциальных сделок на несколько миллиардов долларов. И это реальный успех, это реальные деньги, реальный доход, который не попадет в Кремль, не попадет в Россию
31.01.2018, 14:10
Гость: ???

Скорее бы уж что ли, устали ждать.
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