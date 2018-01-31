Трамп отменил указ Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволит сохранить военную тюрьму в Гуантанамо. Об этом сообщает RT.

Таким образом, распоряжение Трампа отменяет часть указа, подписанного экс-президентом Бараком Обамой в 2009 году, где говорится о скорейшем закрытии тюрьмы.

Ранее нынешний американский лидер неоднократно заявлял, что не поддерживает эту идею. По его словам, перевод заключенных из нее несет угрозу безопасности США. По неподтвержденным данным, в настоящее время в Гуантанамо находится 41 человек.

Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, подозреваемых властями США в тяжких преступлениях, в основном в терроризме, ведении войны на стороне противника. Она расположена на бессрочно арендуемой военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба).

В 2009 году Барак Обама, являющийся тогда президентом США, издал указ о закрытии тюрьмы, однако решение президента так и не было исполнено.