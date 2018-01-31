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Трамп отменил указ Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо

12:36 31.01.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволит сохранить военную тюрьму в Гуантанамо. Об этом сообщает RT

Таким образом, распоряжение Трампа отменяет часть указа, подписанного экс-президентом Бараком Обамой в 2009 году, где говорится о скорейшем закрытии тюрьмы.

Ранее нынешний американский лидер неоднократно заявлял, что не поддерживает эту идею. По его словам, перевод заключенных из нее несет угрозу безопасности США. По неподтвержденным данным, в настоящее время в Гуантанамо находится 41 человек.

Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, подозреваемых властями США в тяжких преступлениях, в основном в терроризме, ведении войны на стороне противника. Она расположена на бессрочно арендуемой военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба).

В 2009 году Барак Обама, являющийся тогда президентом США, издал указ о закрытии тюрьмы, однако решение президента так и не было исполнено.

Темы: Дональд Трамп, США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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31.01.2018, 15:52
Гость: Виссарионович

У них же Аляска есть, та же Колыма.
31.01.2018, 13:17
Гость: Как ни что?

За громадную поддержку всемирного джихада!
31.01.2018, 13:07
Гость: АГД

обама лгун и коррупционер - нобелевскую премию получил ни за что.
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