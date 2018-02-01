]]> ]]>
Главная В мире Новости

Израиль возмутил польский закон о геноциде евреев

20:00 1.02.2018
Фото с сайта ya.clan.su
Фото с сайта ya.clan.su
Материалы по теме:

МИД Израиля осудил принятие парламентом Польши поправок в закон об Институте национальной памяти, которые криминализируют высказывания о причастности поляков в Холокосте.

«Израиль выступает категорически против решения польского Сената», - цитирует ТАСС сообщение МИД. В ведомстве назвали польский закон попыткой оспорить историческую правду и подчеркнули, что он не сможет изменить факты.

Глава Министерства транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац, в свою очередь, предложил премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху отозвать из Польши израильского посла для консультаций, сообщает РИА «Новости».

«Закон, принятый польским парламентом, может иметь тяжелые последствия... В выборе между соображениями внешней политики и моральными ценностями, должна быть четкая позиция: увековечивание жертв Холокоста должно быть приоритетным», - подчеркнул министр.

Польский закон также предусматривает наказание за пропаганду бандеровской идеологии, что вызвало возмущение у украинских властей.
 

Темы: Израиль, Польша, Законотворческая деятельность в мире, Международные отношения, История ХХ века
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.02.2018, 00:31
Гость: ПАрацельс

Всадник без башни - это каждый второй поляк))
А в 39-м они Гитлера на XYZ послали прямо у него в кабинете при свидетелях)))
И на танки потом немецкие с саблями бросались))
Каждый второй поляк - шляхтич по духу) Европа уже обожглась приняв их в Евросоюз))
Вот и евреи напоролись на шляхтичей\))
А всё-таки они классные!!! Кто смотрел Потоп, тот меня поймёт))
02.02.2018, 00:01
Гость: охотник за бакланами

Надо будет оседлать израильский синедрион ,и разворошить Моссад .
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.