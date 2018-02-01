Израиль возмутил польский закон о геноциде евреев

МИД Израиля осудил принятие парламентом Польши поправок в закон об Институте национальной памяти, которые криминализируют высказывания о причастности поляков в Холокосте.

«Израиль выступает категорически против решения польского Сената», - цитирует ТАСС сообщение МИД. В ведомстве назвали польский закон попыткой оспорить историческую правду и подчеркнули, что он не сможет изменить факты.

Глава Министерства транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац, в свою очередь, предложил премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху отозвать из Польши израильского посла для консультаций, сообщает РИА «Новости».

«Закон, принятый польским парламентом, может иметь тяжелые последствия... В выборе между соображениями внешней политики и моральными ценностями, должна быть четкая позиция: увековечивание жертв Холокоста должно быть приоритетным», - подчеркнул министр.

Польский закон также предусматривает наказание за пропаганду бандеровской идеологии, что вызвало возмущение у украинских властей.

