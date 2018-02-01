Посольство РФ в Вашингтоне потребовало вернуть доступ к дипсобственности

Власти США продолжают нарушать неприкосновенность российской дипломатической собственности, а отказы в посещении зданий послу РФ в Вашингтоне Анатолию Антонову ничем не мотивируются, пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителей в посольстве России в США.

"Вопреки всем международным обязательствам американские власти продолжают нарушать неприкосновенность нашей дипломатической собственности, не дают проверить ее сохранность. Такая американская позиция неприемлема", - говорится в комментарии российской дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что "крайняя озабоченность по поводу состояния российской собственности сохраняется".

"Отказы послу России войти в здания, принадлежащие Российской Федерации, ничем не мотивируются. Ни логикой, ни здравым смыслом объяснить недружественные действия США не получается", - отметили российские дипломаты.

Они заявили, что заверения помощника госсекретаря США по вопросам дипломатической безопасности Майкла Эваноффа, который утверждал, что с российской собственностью все в порядке, "не вызывают доверия".

"Хотят снять сомнения - пусть обеспечат нам доступ к этим зданиям. И в лучшие годы американская сторона руководствовалась принципом "доверяй, но проверяй". Сейчас время сначала проверять, а потом доверять", - отметили в посольстве РФ.

В конце лета 2017 года Вашингтон потребовал от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также еще два дипломатических объекта в Нью-Йорке и Вашингтоне. Это было сделано в ответ на требование Москвы о сокращении штата американских дипмиссий в России. Позже со зданий генконсульства РФ в Сан-Франциско и торгпредства России в Вашингтоне были сняты российские флаги. Президент РФ Владимир Путин 5 сентября заявил, что Москва обратится в суд из-за нарушения имущественных прав РФ в США.