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Посольство РФ в Вашингтоне потребовало вернуть доступ к дипсобственности

08:40 1.02.2018
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Власти США продолжают нарушать неприкосновенность российской дипломатической собственности, а отказы в посещении зданий послу РФ в Вашингтоне Анатолию Антонову ничем не мотивируются, пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителей в посольстве России в США.

"Вопреки всем международным обязательствам американские власти продолжают нарушать неприкосновенность нашей дипломатической собственности, не дают проверить ее сохранность. Такая американская позиция неприемлема", - говорится в комментарии российской дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что "крайняя озабоченность по поводу состояния российской собственности сохраняется".

"Отказы послу России войти в здания, принадлежащие Российской Федерации, ничем не мотивируются. Ни логикой, ни здравым смыслом объяснить недружественные действия США не получается", - отметили российские дипломаты.

Они заявили, что заверения помощника госсекретаря США по вопросам дипломатической безопасности Майкла Эваноффа, который утверждал, что с российской собственностью все в порядке, "не вызывают доверия".

"Хотят снять сомнения - пусть обеспечат нам доступ к этим зданиям. И в лучшие годы американская сторона руководствовалась принципом "доверяй, но проверяй". Сейчас время сначала проверять, а потом доверять", - отметили в посольстве РФ.

В конце лета 2017 года Вашингтон потребовал от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также еще два дипломатических объекта в Нью-Йорке и Вашингтоне. Это было сделано в ответ на требование Москвы о сокращении штата американских дипмиссий в России. Позже со зданий генконсульства РФ в Сан-Франциско и торгпредства России в Вашингтоне были сняты российские флаги. Президент РФ Владимир Путин 5 сентября заявил, что Москва обратится в суд из-за нарушения имущественных прав РФ в США.

Темы: США, Международные соглашения и дипломатия, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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01.02.2018, 14:19
Гость: Александр

Шпионское оборудование устанавливают. Что здесь непонятного?
01.02.2018, 14:15
Гость: Злой-2

Вовремя все надо делать, временной перерыв в дипотношениях не допустим. Сказали в ответ примим меры, так надо сразу воплощать сказанное в меры. А так чуть-чуть подождали и американцы восприняли российские якобы ответные меры (высылку дипломатов полгода спустя) как не дружественный шаг и сразу же среагировали. А российский МИД опять за свое, - "оставляем за собой право". Ну оставляйте. Но когда наконец надумаете что-то совершить в ответ на отобранные собственность, опять получите по физиономии. Есть хорошая поговорка: "С волками жить, - по вочьи выть". Аналогичная поговорка есть и в английском языке, так что Англосаксы ее понимают. Россия живет среди волков, поэтому не будьте зайцами. Толстовство во внешней политике не приветствуется и не допустимо. Время благородных рыцарей давно прошло, сейчас нужно уметь зубы показывать. Теперь ошибку Президента (ведь только с его согласия МИД может что-то предпринять) будет пытаться исправить Посол (топать ногами и требовать), но вряд-ли у него что-то получится, чудес не бывает. Тут надо не требовать, а ультиматумы ставить, но ВВП на это не способен. Или срочно укреплять военный потенциал, и надрать "партнерам" холку, в той же Сирии, например. Украина еще не готова. Или продолжать сопли жевать.
01.02.2018, 13:48
Гость: Махмуте

От мёртвого осла уши тебе, а не Украину.
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