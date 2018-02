В Калифорнии 12-летняя ученица открыла стрельбу в школе

В Лос-Анджелесе 12-летняя девочка задержана по подозрению в стрельбе в школе.

В результате стрельбы пострадали юноша и девушка 15 лет. Молодой человек, получивший ранение в голову, находится в тяжелом состоянии. Еще трое человек получили незначительные травмы в ходе происшествия.

Информации о мотивах нападавшей нет. В СМИ опубликованы кадры, на которых полицейские, предположительно, ведут подозреваемую.

L.A. school shooting so far:

–Two 15yo students shot in a classroom; one is in critical condition

–30yo female also injured (not a gunshot wound)

–Female suspect in custody

–At Salvador Castro Middle School, which shares campus with Belmont High Schoolhttps://t.co/oIe5jmV82c pic.twitter.com/VPRV16VOAT

— Los Angeles Times (@latimes) 1 февраля 2018 г.