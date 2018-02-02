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В Калифорнии 12-летняя ученица открыла стрельбу в школе

08:45 2.02.2018
Фото с сайта epa.eu
Фото с сайта epa.eu
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В Лос-Анджелесе 12-летняя девочка задержана по подозрению в стрельбе в школе.

В результате стрельбы пострадали юноша и девушка 15 лет. Молодой человек, получивший ранение в голову, находится в тяжелом состоянии. Еще трое человек получили незначительные травмы в ходе происшествия.

Информации о мотивах нападавшей нет. В СМИ опубликованы кадры, на которых полицейские, предположительно, ведут подозреваемую.

В США регулярно происходят инциденты со стрельбой в школах — за первые 23 дня января 2018 года было зафиксировано 11 таких происшествий; в среднем, как пишет The New York Times, такие инциденты случаются раз в неделю. Раз в несколько лет в американских школах происходят массовые убийства — наиболее известны нападения на школу «Колумбайн» в 1999 году и на школу «Сэнди Хук» в 2012-м.

Темы: США, Происшествия в мире, Школьное образование за рубежом, Дети
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Комментарии читателей
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02.02.2018, 15:01
Гость: Николя

100%: несчастная любовь и родительский ствол.
Бытовка.
В менее развитых странах используют ножи, топлив или кислоту.
02.02.2018, 13:42
Гость: +++

Отрадная новость. Значит продавцу оружия уже вооружили школьников. Следующим этапом необходимо вооружить детей в детсадах.
02.02.2018, 10:14
Гость: Изя

Вы таки против демократических процедур благословенного запада? Это сезонное, уверяю вас.
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