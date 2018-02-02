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Украина объявила о планах по созданию кибервойск

13:57 2.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Украина рассматривает возможность создания кибервойск в рядах своих вооруженных сил, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова.

"Современная война невозможна без киберзащиты и без кибератак. Безусловно, мы рассматриваем… вопрос, который докладывал Генштаб, о создании кибервойск в рядах вооруженных сил Украины. Это серьезный вопрос, мы над этим работаем, у нас в этом направлении работают и Служба внешней разведки, и военная разведка", — заявил Турчинов. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Создание таких войск обсуждалось в национальном центре кибербезопасности, добавил секретарь СНБО.

Турчинов в пятницу запустил работу оперативного центра реагирования на киберугрозы, который будет сотрудничать со странами НАТО. Также он заявил, что Украина потеряла миллиарды долларов из-за кибератак за последние два года.

Темы: Украина, Интернет в мире, Интернет и сети
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Комментарии читателей
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02.02.2018, 17:15
Гость: Караул

Гляньте в инете как Украина испытывает свои новые ракеты,в том числе крылатые.Вы думаете если вам не сообщают,то в Украине нет ракет,болт вам на воротник,есть,и совковские, и свои наработали, и амеры доставили.А вы тут про какие-то кибервойска блеете,да на Украине спецов валом и войска ,эти самые,давным давно работают.
02.02.2018, 17:09
Гость: Чего добились?

Как чего, благодарности.
02.02.2018, 16:32
Гость: Бакулов

Во блин дают,уже четыре года идёт война,а эти только созрели создать кибервойска.Хотя скорее всего они уже давным давно созданы,не может быть,что бы Европа и США им в этом не помогли,скорее всего эти войска были созданы в первую очередь.Война,которую ведут москали против хохлов-гибридная,и если бы не было кибервойск,хохлы бы уже давно проиграли. А так,приближают час распада империи.
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