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В Кале мигранты устроили массовую драку из-за еды

19:17 2.02.2018
Фото с сайта presa.ge
Фото с сайта presa.ge
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В лагере мигрантов во французском Кале произошла драка между беженцами, которая сопровождалась стрельбой. В побоище участвовали свыше 200 человек, передает ВВС.

Причиной столкновения стал конфликт между афганцами и эритрейцами в очереди за бесплатной едой. Четверо беженцев из Эритреи в возрасте от 16 до 18 лет получили огнестрельные ранения. В настоящее время они находятся в госпитале. Медики оценивают их состояние как критическое.

Позднее между мигрантами вспыхнула еще одна драка, в которой использовались ножи, палки и металлические прутья. В итоге в общей сложности пострадали 22 человека. Несколько из них получили ножевые ранения.

Глава МВД Франции Жерар Коломб заявил, что насилие в лагере мигрантов вышло на новый уровень. По его словам, драка между афганцами и эритрейцами стала самой жестокой за последние несколько месяцев.
 

Темы: Франция, Происшествия в мире, Массовые акции и беспорядки в мире, Проблемы мигрантов в мире
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Комментарии читателей
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02.02.2018, 21:59
Гость: ни колай

ввукраину
02.02.2018, 20:15
Гость: и всего делов.

всех участников драки и их родственников назад на их Родину.
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