В Кале мигранты устроили массовую драку из-за еды

В лагере мигрантов во французском Кале произошла драка между беженцами, которая сопровождалась стрельбой. В побоище участвовали свыше 200 человек, передает ВВС.

Причиной столкновения стал конфликт между афганцами и эритрейцами в очереди за бесплатной едой. Четверо беженцев из Эритреи в возрасте от 16 до 18 лет получили огнестрельные ранения. В настоящее время они находятся в госпитале. Медики оценивают их состояние как критическое.

Позднее между мигрантами вспыхнула еще одна драка, в которой использовались ножи, палки и металлические прутья. В итоге в общей сложности пострадали 22 человека. Несколько из них получили ножевые ранения.

Глава МВД Франции Жерар Коломб заявил, что насилие в лагере мигрантов вышло на новый уровень. По его словам, драка между афганцами и эритрейцами стала самой жестокой за последние несколько месяцев.

