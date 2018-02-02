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Саакашвили показал путь успешного развития Украины

21:48 2.02.2018
Михаил Саакашвили. Фото с сайта flickr.com
Михаил Саакашвили. Фото с сайта flickr.com
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Бывший губернатор Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили провел предпремьерный показ своего документального фильма «Украина, которая смогла».

В нем экс-губернатор отметил, что причиной нынешнего упадка страны является политика ее власти. Саакашвили заявил, что Украина может стать успешной, если проведет экономическую и военную реформы, а также будет развивать туризм и инфраструктуру, сообщает РИА «Новости». Он особенно выделил то, что Украина обладает большим туристическим потенциалом.

Показ фильма посетили порядка 300 человек, однако среди них не было высокопоставленных чиновников и политиков.

Саакашвили сообщил, что фильм еще требует доработки. Поле этого он будет представлен широкой публике. Дату премьеры экс-губернатор не назвал.

Накануне сторонники Саакашвили провели у администрации президента акцию, критикующую главу государства Петра Порошенко за дорогостоящий отпуск на Мальдивах.
 

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.02.2018, 23:54
Гость: Сергей

Толково! Прямо по-грудинински! Совет Грудинину: снять свой фильм о России. Но сначала рзобраться со счетами.
02.02.2018, 22:55
Гость: Начитался у Ленина

Из всех искусств для нас важнейшим является кино
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