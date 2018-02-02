ДНР и ЛНР сделали первый шаг к объединению

Глава ДНР Александр Захарченко и и. о. Главы ЛНР Леонид Пасечник 31 января подписали Протокол о намерениях тесного сотрудничества в экономике и создания единого таможенного пространства.

О важном этапе в развитии Республик сообщили в пресс-службе администрации руководителя ДНР.

«Во время встречи Главами государств был подписан Протокол о намерениях, который предполагает более тесное экономическое сотрудничество между Республиками, в частности, в нем говорится о создании единого таможенного пространства», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках Протокола также было подписано Соглашение о сотрудничестве между ГП «Донецкая железная дорога» и государственным унитарным предприятием «Луганская железная дорога», согласно которому планируется взаимодействие этих предприятий в вопросах грузоперевозок и пассажирского железнодорожного транспорта, сообщает «Русская весна».

По словам Захарченко, таким образом было положено начало новому этапу отношений двух Республик.

«Эти документы — старт нового этапа развития отношений между нашими Республиками. Благодаря им наше экономическое взаимодействие будет развиваться и крепнуть. Протокол о намерениях позволит более плотно сотрудничать, что покажет всем нашим врагам — мы едины и неделимы», — сказал Захарченко.

Подписанный Протокол будет полезен для наших экономик и не допустит политических спекуляций на теме взаимодействия наших территорий. И, безусловно, станет гарантом социальной стабильности наших Республик», — подчеркнул в свою очередь Пасечник.