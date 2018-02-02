Назарбаев приказал «рубить» — пока только бороды

В Казахстане собираются запретить «неправильную» растительность на лице и короткие брюки. «Стилягам» грозит суд и штраф.



Кадр из фильма «Хоттабыч». Фото с сайта kinopoisk.ru

На прошлой неделе депутатов парламента Казахстана ознакомили с законопроектом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, касающиеся религиозной деятельности и религиозных объединений.

Они предусматривают введение административной ответственности за ношение «атрибутов», характерных для деструктивных религиозных течений.

Как пояснил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, к таковым относятся некоторые «фасоны» мужской бороды, укороченные брюки, паранджа и никабы — ткань с прорезью для глаз, закрывающая лицо женщин-мусульманок.

Дабы избежать вольного толкования «деструктивности» носителя растительности, в Казахстане разработают «образцы» дозволенных и недозволенных бород. Пугаться всем и сразу не стоит, поскольку, утешил министр, «не на каждую бороду будет введен запрет», и «всех огульно привлекать не будут».

Имеется в виду — к суду и выплате штрафа. «Все будет расписано, — пообещал министр, — и длина бороды, и другие признаки. Речь не идет о любой бороде, например, священнослужителя, а только о тех, по кому будет принято решение, что это люди, придерживающиеся деструктивных религиозных течений».

Разумеется, немаловажным фактором для вынесения вердикта будут и «укороченные штаны». Впрочем, если человек атеист и «не демонстрирует какие-то идеологические признаки», но носит бороду, наказывать его не станут.

Список из запрещенных бород, штанов (брюк), никаба и паранджи дополняют нерелигиозные атрибуты, закрывающие лицо — маска, балаклава. Исключение — «спортивные мероприятия, служебная необходимость, погодные условия».

Поблажек для иностранцев и лиц без гражданства при определении «деструктивности» не будет — вольная жизнь в этом плане распространяется только на обладателей дипломатического иммунитета, информирует Tengrinews.

Еще одно новшество: депутатам предлагают законодательно подтвердить запрет для детей и подростков до 16 лет посещать религиозные церемонии, если один из родителей того не желает. Лиц указанной возрастной категории на такие мероприятия должны сопровождать родители, близкие родственники либо их представители.

Новый законопроект также запрещает совершение религиозных обрядов и церемоний по «заключению или прекращению супружества» вне культовых зданий.

И это — тоже из-за того, что представители «деструктивных религиозных течений» практикуют заключение брака и его расторжение простым заявлением мужчины, сделанным где угодно, а в результате страдают женщины и дети, оставленные без средств к существованию.

«Кроме того, — поведал министр Ермекбаев, — есть случаи, когда женщин передают от одного мужчины к другому».

Но вернемся к бородам. Законодательная инициатива по растительности на лице и «прикиду» принадлежит президенту Нурсултану Назарбаеву.

Некоторое время назад он встречался с лидерами Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) и заявил, что короткие брюки и бороды у некоторых мусульман не соответствуют казахским традициям и их следует запретить на законодательном уровне.

По его наблюдениям, увеличивается количество казахстанских девушек, полностью покрытых черными одеяниями.

А Союз мусульман республики предложил заимствовать опыт Англии, Франции и России, где в прошлом взимали налог на бороду. Союз даже разработал его годовую ставку в соответствии с длиной, плотностью и цветом волосяного покрова, в том числе окрашенного. И не только, кстати, на лице.

Инициаторы введения налога на растительность не отказали себе в размахе — в ряде случаев он может превышать 1500 долларов США.

В общем, кой-кому в Казахстане, видимо, не дают покоя лавры рубившего бороды Петра I. (Кстати, его отец, Алексей Михайлович, дабы угодить молодой жене Наталье, бороду сбрил, но потом не выдержал боярской обструкции и вернул ее на место. И немного поцарствовавший брат Петра, Федор Алексеевич, между прочим, «рекомендовал» своим приближенным брить бороды и носить польское платье — кто-то прислушался).

Правда, мотивация у могущественного царя Всея Руси в самом конце 17-го века была несколько иной, чем у светских и религиозных властей казахских 21-го столетия.

Но, говоря серьезно, то, что именуется «деструктивными религиозными течениями» и соответствующими учениями, видимо, набирает в Казахстане силу.

Власти обеспокоены усилением влияния нетрадиционных религиозных течений — как сказал Назарбаев, на официальном уровне в республике исповедуют ханафитский масхаб, самый распространенный среди всех правовых школ в суннитском исламе.

При этом отрицается наличие в Казахстане религиозной нетерпимости, что в отдельных случаях может не соответствовать действительности. А ретивость в истории с бородами, привлечением правоохранительных органов к проблеме их «фасона», суды и прочие запретные и карательные меры, скорее, наломают лишних дров, чем послужат религиозному и гражданскому миру.

Вопрос-то упирается в силу сознания, а значит — научного и религиозного просвещения, конечно, при соблюдении прав верующих. А эта сфера в Казахстане, по-видимому, не дотягивает до должного уровня. Рубить бороды и взимать штрафы, конечно, проще.