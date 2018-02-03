Минобороны РФ подтвердило гибель пилота сбитого в Сирии Су-25

Российский штурмовик Су-25 был сбит в Сирии, сообщает Минобороны РФ. Пилот самолета погиб.

"Самолет выполнял облет зоны деэскалации "Идлиб", - говорится в сообщении военного ведомства, распространенного в субботу 3 февраля.

"Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джабхат ан Нусры" (запрещена в РФ - ИФ). При ведении боя с террористами пилот погиб", - заявили в Минобороны.

"По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитного-ракетного комплекса" - сообщили в военном ведомстве.

"Российским центром примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимаются меры по возвращению тела российского летчика", - заявили в Минобороны РФ.

В декабре 2017 года российские военные заявили о разгроме в Сирии группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). Было официально заявлено о существенном сокращении российской группировки в Сирии, пишет "Интерфакс".