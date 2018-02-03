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Минобороны РФ подтвердило гибель пилота сбитого в Сирии Су-25

21:22 3.02.2018
Су-25T5. Фото с сайта wikimedia.org
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Российский штурмовик Су-25 был сбит в Сирии, сообщает Минобороны РФ. Пилот самолета погиб.

"Самолет выполнял облет зоны деэскалации "Идлиб", - говорится в сообщении военного ведомства, распространенного в субботу 3 февраля.

"Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джабхат ан Нусры" (запрещена в РФ - ИФ). При ведении боя с террористами пилот погиб", - заявили в Минобороны.

"По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитного-ракетного комплекса" - сообщили в военном ведомстве.

"Российским центром примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимаются меры по возвращению тела российского летчика", - заявили в Минобороны РФ.

В декабре 2017 года российские военные заявили о разгроме в Сирии группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). Было официально заявлено о существенном сокращении российской группировки в Сирии, пишет "Интерфакс".

Темы: Сирия, Армия и обороноспособность России
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Комментарии читателей
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04.02.2018, 01:07
Гость: Московит

Будь спокоен Брат! Ребята отработают участок по полной. Найдут всех и уничтожат.
04.02.2018, 01:06
Гость: однозначно

Работа такая,исполнять ценой жизни своей долг воинский,светлая память и соболезнования родным, близким,боевым товарищам...
04.02.2018, 00:46
Гость: Хех!

Ты не понял.
***
Это не ИГИЛ вербует американцев, а ЦРУ - игиловцев, обеспечивая им финансовую, военную, политическую и информационную поддержку.
Все комментарии (20)
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