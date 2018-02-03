Великая Румыния: что будет с Молдавией

Президент Молдавии Игорь Додон предсказал гражданскую войну в своей стране, если Кишинев примет решение войти в состав Румынии

Так глава государства прокомментировал подписание представителями нескольких молдавских сел деклараций с требованием «воссоединения» Молдавии с Румынией. Большинство молдавского населения не поддерживает подобные инициативы, однако разные силы хотят разыграть «румынскую карту» накануне выборов.



Стоп-кадр из видео в YouTube

«Объединение с Румынией подразумевает гражданскую войну. Мы, государственники, никому не позволим ликвидировать Республику Молдова», — заверил Додон. Он также выразил мнение, что за этими декларациями и попытками «дестабилизировать» ситуацию в стране стоят «некоторые силы, которые понимают, что проигрывают выборы».

Для решения этой проблемы демократическим путем Додон предложил провести референдум, на котором граждане решили бы, чего они хотят.

К концу января декларации об объединении с Румынией были подписаны представителями семи местных советов, в связи с чем 31 января президент Додон распорядился созвать Совет Безопасности республики для пресечения «антигосударственных» движений.

Сами по себе призывы к объединению с Румынией не имеют никакой реальной юридической силы, это скорее символичный жест. Сразу несколько сел подписали декларации 24 января, в день 159-й годовщины Объединения Румынии. Кроме того, в 2018 году в Румынии будет праздноваться столетие «Великого объединения» Молдавии и королевства Румыния.

«В подобных действиях нет никакого политического смысла. Это, скорее, имеет ритуальный смысл — возбудить медийность, спровоцировать обсуждение. Однако никакой угрозы в политическом плане от подобных деклараций нет, поскольку они не имеют никакой юридической силы», — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Поэтому реакцию со стороны президента Додона собеседник «Газеты.Ru» назвал «несколько не адекватной» той ситуации, которая складывается в Молдавии. «Этот процесс просто не зайдет далеко, если его контролировать», — подчеркнул Брутер.

При этом у молдавского населения есть свои причины желать объединения с Румынией — Молдавия является одной из беднейших европейских стран, порядка 20% населения которой живут за чертой бедности. Молдаване массово покидают страну в поисках заработка — сейчас около 25% ВВП страны составляют денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа. Большинство уезжают в Румынию, Украину и Россию.

Румыния является не конечным пунктом назначения, а скорее способом перебраться в ЕС, в состав которого страна вошла в 2007 году. Молдавия подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году, однако это вовсе не является гарантией того, что страна в итоге окажется в ЕС — Кишинев лишь обязался проводить необходимые экономические реформы.

Румыния не особенно против

По словам заместителя директора Института стран СНГ Владимира Евсеева, политика по румынизации Молдавии, частью которой как раз является стремление присоединения страны к Румынии, сознательно проводится нынешним молдавским руководством.

Идеи устанавливать более тесные связи с Румынией звучат еще с 2015 года — тогда более сорока членов молдавского парламента основали группу «Друзья Союза», поддерживающую укрепления культурных связей между двумя государствами.

Проведенные в декабре 2017 года опросы населения Молдавии показали, что идею объединения страны с Румынией поддерживают около 23% граждан. На это же указывает и Владимир Брутер.

Присоединение к Румынии, по словам эксперта, поддерживает от 20 до 25% населения страны, что, конечно на 6-7% больше, чем было 25 лет назад. Однако, продолжает он, вместе с этим растет и поддержка политики сближения с Россией.

«Актуальность присоединения к Румынии не стала больше. Просто бинарность ситуации возросла. Все, кто хотели уехать в Румынию учиться или работать, уже уехали. Часть из них вернулась, но они не оказывают значительного влияния на политическую ситуацию в Молдавии. Более того, сам Бухарест не предоставляет каких-то удобств для молдаван в плане поиска работы, тем более тем, кто закончил вузы в Молдавии», — сказал Брутер.

При этом Владимир Евсеев из Института стран СНГ утверждает, что Бухарест также предпринимает действия, которые можно трактовать как поддержку этих стремлений со стороны Кишинева — Румыния раздает свои паспорта гражданам Молдавии, «в том числе и за деньги».

«Румынские власти официально заявляют, что они не хотят включения в свой состав Молдавии, однако их действия говорят о том, что, по крайней мере, часть политиков в этой стране считают привлекательной идеей расшириться за счет соседнего государства», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Молдавское руководство — по крайней мере, в нынешнем составе — вполне поддерживают подобные действия со стороны румынских властей. Более того, некоторые молдавские политики всерьез заявляют, что государственным языком в Молдавии должен стать румынский, обращает внимание эксперт.

Рейтинги в помощь

В этом контексте позиция президента Игоря Додона, который еще год назад обладал рейтингом поддержки в 60%, может сыграть определенную роль. На предстоящих парламентских выборах партия социалистов, которую он представляет, может улучшить свои позиции и принять большее участие в формировании правительства, в руках которого сосредоточена реальная власть в Молдавии.

Однако ситуация осложняется тем, что половина депутатов будут избираться по партийным спискам, а половина — по одномандатным округам. «Мы можем лишь прогнозировать, как распределится половина мест в парламенте, остальная половина — решится в одномандатных округах, и тут также многое будет зависеть от усилий Додона, которые сейчас спрогнозировать затруднительно», — подчеркивает Владимир Брутер.

О существующей неопределенности в политическом плане говорит и Владимир Евсеев. Эксперт обращает внимание на то, что, несмотря на отличную от официальной позиции Кишинева повестку, президенту Молдавии пока что не удается претворить в жизнь ни одно свое заявление.

«Додон фактически лишен рычагов влияния, а потому вынужден чаще проявлять соглашательскую позицию. Все его заявления о намерении интегрироваться в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) практически ничем не подкрепляются», — говорит Евсеев.

Вместе с тем большинство населения Молдавии, вероятнее всего, не поддерживает идею утраты государственного суверенитета и присоединения к Румынии, полагает эксперт.

По его словам, если референдум по соответствующему вопросу все же будет проведен и не будет значительных нарушений, то население в большинстве не поддержит данный шаг. Впрочем, саму перспективу проведения подобного плебисцита сложно оценить в настоящий момент.

«Ситуация могла бы измениться, если бы к власти пришла Партия социалистов, лидером которой является Додон. Но при этом понятно, что нынешние молдавские власти, как, впрочем, и европейские государства, будут делать все возможное, чтобы не допустить подобного варианта развития событий. В любом случае, будут предприняты максимальные усилия, чтобы не допустить Додона к реальной власти», — рассуждает замдиректора Института стран СНГ.

Однако даже приход к управлению страной Додона не гарантирует, что что-то изменится, утверждает эксперт, поскольку у нынешних молдавских руководителей есть масса возможностей ограничить его действия, даже если они потеряют большинство, утверждает Евсеев. «плюс ко всему, непонятно, как поведет себя сам Додон.

Утверждать, что его политика будет последовательной, мы не можем», — считает собеседник «Газеты.Ru».

По его словам, многое при таком сценарии будет зависеть от готовности и способности будущих властей проводить последовательную линию по сохранению суверенитета, территориальной целостности и неприсоединению к Румынии.

А от этого, в свою очередь, будет зависеть сама возможность негативного развития событий и начала гражданского конфликта, который в перспективе вовсе нельзя исключать, утверждает эксперт.

Автор: Валентин Логинов, Екатерина Суслова