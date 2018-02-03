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В ООН узнали о заработанных КНДР в обход санкций сотнях миллионов долларов

14:14 3.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Северная Корея в 2017 году заработала около 200 млн долларов на незаконном экспорте товаров в обход санкции Организации Объединенных Наций. Часть из них была получена от поставок оружия в Сирию и Мьянму. Сведения о допущенных КНДР нарушениях содержатся в конфиденциальном отчете независимых мониторинговых агентств ООН, узнал Reuters.

Агентство изучило посвященный проблеме 213-страничный доклад Комитета по санкциям Совета безопасности ООН. В отчете сообщается, что Северная Корея отправляла уголь, в частности, в порты России, Китая, Южной Кореи, Малайзии и Вьетнама. При этом использовались ложные документы, в которых в качестве страны-поставщика указывались, к примеру, РФ или КНР.

"КНДР (Северная Корея) уже пренебрегает последними резолюциями [Совбеза ООН], эксплуатируя глобальные сети поставок нефти, используя в качестве соучастников иностранных граждан, реестры оффшорных компаний и международную банковскую систему", - отмечают наблюдатели.

Постоянное представительство КНДР при ООН не ответило оперативно на просьбу Reuters прокомментировать доклад. Россия и Китай ранее неоднократно утверждали, что соблюдают санкции в отношении Северной Кореи.

На прошлой неделе Reuters со ссылкой на источники в западноевропейской разведке сообщило, что Северная Корея продолжает экспортировать уголь в третьи страны вопреки санкциям ООН, причем помогает ей в этом Россия. Собеседники агентства рассказали, что поставки топлива осуществлялись через российские порты в городах Находка и Холмск. Они происходили в августе-сентябре 2017 года.

Впрочем, в посольстве России в КНДР эту информацию назвали недостоверной. В Кремле заверили, что Россия соблюдает все международные правила и призвали не верить "неназванным источникам", пишет Newsru.com.

Совет безопасности ООН еще в 2006 году единогласно ввел санкции в отношении Северной Кореи, заключавшиеся в запрете экспорта угля, железа, свинца, текстиля и морепродуктов из КНДР, а также ограничении импорта сырой нефти и нефтепродуктов в страну. Введенные ограничения были нацелены на то, чтобы лишить Пхеньян возможности финансировать свою ядерную и ракетную программы.

Темы: Северная Корея, Экономические санкции и эмбарго, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.02.2018, 14:26
Гость: ООН должен защищать

А не наказывать санкциями.КНДР никого не разбомбила,а народ страдает. Америка бомбит мирные государства,а ООН -молчит,а должен с открытым забралом встать на защиту.А что мы видим?
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