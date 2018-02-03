О чем руководители российских спецслужб договорились с ЦРУ?

Визит руководителей российских спецслужб в Вашингтон вызвал привычную истерику среди членов американского Конгресса

Особенно безумным поведением в этом смысле выделяется сенатор Чарльз Шумер – он потребовал от Белого дома выдать информацию, которая поставит под угрозу жизни сотрудников ЦРУ. Зачем же Нарышкин, Бортников и Коробов ездили в США и о чем договорились с американцами?



Сергей Нарышкин © KM.RU, Алексей Белкин

На прошлой неделе в Вашингтоне побывали руководители ряда российских спецслужб. Визит вызвал обеспокоенность у некоторых официальных лиц США, пишет Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке.

По данным газеты, в столицу Соединенных Штатов, помимо директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина, приехали директор ФСБ Александр Бортников и начальник Главного управления Генштаба ВС России (эта структура более известна под своим бывшим наименованием ГРУ) Игорь Коробов.

Нарышкин и Бортников, по сведениям WP, встретились с директором ЦРУ Майком Помпео для обсуждения вопросов совместной борьбы с терроризмом. О присутствии на встрече Коробова не известно. Помимо этого, в Вашингтон был вызван высокопоставленный представитель американской разведки в Москве.

Нынешние и бывшие сотрудники разведки США отмечают, что не могут вспомнить, когда последний раз в Вашингтон приезжало так много руководителей российских спецслужб для встреч с высокопоставленными американскими чиновниками.

Собеседники газеты обеспокоены тем, что Москва, якобы, может трактовать происходящее как готовность Соединенных Штатов «простить Россию за ее действия».

Чуть позже эту историю разнесли по миру американские таблоиды с заголовками типа «Главные русские шпионы уже в Вашингтоне». Лидер демократов в сенате США Чарльз Шумер потребовал от Белого дома объяснений.

«Администрация Трампа должна немедленно раскрыть правду и ответить на вопрос: с кем из официальных лиц США он встречался?» – сказал Шумер журналистам и добавил, что чиновники также должны пояснить, встречался ли кто-нибудь из них с главой СВР.

В Госдепартаменте США отреагировали с некоторым опозданием, но симметрично. Представитель ведомства Хизер Нойерт объяснила, что в интересах национальной безопасности США санкционные ограничения могут приостановить. Речь шла о санкциях, под которыми находились российские чиновники и военные, что в теории должно было помешать им въехать на территорию США, поскольку одной из главных составляющих персональных санкций остается именно запрет на въезд в Америку.

По мнению Вашингтона, сама перспектива посетить Соединенные Штаты, посмотреть на статую Свободы и съездить в Диснейленд настолько привлекательна, что должна заставить попавших под такой запрет российских граждан одуматься и бросить поддерживать Путина.

Но, по словам Хизер Нойерт, так поступают (временно снимают санкции) и в других странах. То есть «все леди делают это», когда дело доходит до вопросов национальной безопасности.

Чарльз (Чак) Шумер – не какой-то там клоун из Монтаны, попусту пиарящийся, произнося глупости. Сейчас по факту он третий по влиятельности член Демократического руководства сената, а в ближайшем будущем станет его лидером.

Уже сейчас он вице-председатель Демократической конференции и председатель ее политического комитета. То есть, не будь Хиллари Клинтон, он вполне мог бы баллотироваться в президенты от демократов, оставив за бортом престарелого Гарри Рида и Дика Дурбина.

И если на следующих президентских выборах Хиллари Клинтон уже может не быть (хотя бы в силу возраста и репутационных потерь), то Чак Шумер мог бы позволить себе баллотироваться. Но он богатый еврей из Бруклина, а это в очень внешне толерантной Америке все-таки резко останавливающий фактор.

В силу синергии всех этих факторов Чак Шумер – один из главных борцов против Трампа, даже если это идет против здравого смысла, как в нынешнем случае.

И вот он теперь возглавил расследование визита руководителей российских спецслужб в Вашингтон.

Для демократов в сенате США история с визитом руководителей российской разведки и контрразведки (американские сенаторы плохо отличают эти нюансы, для них все это большое KGB) распалась на две независимые друг от друга части.

С одной стороны, Шумер озвучивает требование опубликовать (не предоставить сенатскому комитету по разведке, в котором окопались те же демократы, но они хотя бы подписку о неразглашении давали, а именно предать публичной огласке) список всех сотрудников администрации Белого дома вплоть до секретарш, переводчиков, охранников и шоферов, кто контактировал с Нарышкиным, Бортниковым, Коробовым и сопровождавшими их лицами.

Это полный бред, причем как раз с точки зрения национальной безопасности Соединенных Штатов. Демократы требуют рассекретить множество сотрудников ЦРУ и секретной службы министерства финансов просто так. За ни за что. Включая аппарат московской станции (конечно, для того же «коллективного кейджиби» его состав – никакой не секрет, но все равно это против правил разведывательного общежития из серии «я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь»).

Шумера такие мелочи не интересуют. В своем интервью на телекамеры он требовал именно огласить весь список, поскольку контакт с руководством российской разведки, с его точки зрения, автоматически переводил всех «контактеров» в разряд «агентов KGB».

Родители сенатора Чака Шумера выходцы из галицийского местечка Чортков (ныне Тернопольская область на Западе Украины) – одного из столпов хасидизма, они могли и не ориентироваться в большом мире вокруг. Но сам-то он все-таки целый сенатор и Гарвард окончил.

Должен понимать хотя бы, что начальник Службы внешней разведки и руководитель военной разведки лично и в ходе официального визита никого вербовать не будут. Даже если бы очень хотели, просто не смогут.

Да и вообще такая логика похожа на настолько дурацкий сюжет, что его даже самая захудалая кампания по производству фильмов категории В не возьмет. Но взрослый образованный человек и целый сенатор Соединенных Штатов думает именно таким образом.

С другой стороны, Шумера и Ко волнует вопрос санкций. Все российские чиновники, посетившие Вашингтон, как бы находятся под санкциями, и им запрещен въезд в США. Для того, чтобы обойти эту преграду, Белый дом временно приостановил режим персональных санкций и возобновил руководителям российских спецслужб действие въездных служебных виз (у них нет дипломатического статуса, потому у них не дипломатические, а так называемые служебные паспорта).

Демократическая фракция сената посчитала это уступкой России и неким «шагом навстречу Москве», что с их точки зрения недопустимо по принципиальным идеологическим соображениям.

Это, конечно, тоже лукавство. Идеология здесь приверстана ко все тому же антитрамповскому погрому, который демократы не останавливают ни на секунду. Здесь даже детали не важны для Шумера: он не помнит, что, например, Бортников ни в какие санкционные списки в США не входит. Он в санкционных списках Евросоюза и Канады, но демократам факты не интересны.

О визите Нарышкина (другие фамилии не упоминались) первым в своем твите рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Задним числом можно по-разному оценивать действия российского посла (или посольства в целом), но если представить на секунду, что Антонов (или пресс-служба посольства) первым бы не озвучил факт этого визита, то утечка из Белого дома имела бы еще более разрушительный эффект. А утечка была бы обязательно, там крыс достаточно.

Конечно, барьеры в голове сенатора Шумера не пробить никак. Ему бесполезно объяснять, что если бы в визите Нарышкина, Бортникова и Коробова было бы что-то таинственное и потаенное, то посольство молчало бы как целый партизанский отряд. Да и прошел бы этот визит в несколько иной обстановке.

Нет большой сложности встретиться с нужными людьми где-нибудь на Бермудах, так что ни одна черепаха на пляже ничего не заподозрит.

И, кстати, если бы твит вышел от имени пресс-службы, а не лично Антонова, остались бы поводы для кухонной конспирологии. А так все чисто. Как и разум Чака Шумера.

Блондинке Хизер Нойерт не впервой защищаться от подобных историй. Никто ей не сочувствует, она знала, на что шла, но отвечать на прямую глупость тоже надо талантливо.

«Не секрет, что, несмотря на многие разногласия с правительством России, есть сферы, в которых мы должны работать вместе. Одна из таких областей – борьба с терроризмом и «Исламским государством*», – заявила Нойерт.

Но она отказалась раскрыть, как именно Нарышкин получил разрешение на въезд, сославшись на секретность заявлений на визу.

Зачем дополнительно наводить тень на вашингтонский плетень? Там ничего секретного нет. Тот самый Госдеп, в котором трудится Нойерт, своим декретом временно приостановил действие санкций и выдал Нарышкину визу.

Более того. Руководство российских спецслужб обсуждало в Вашингтоне детали взаимодействия по противодействию возможным вылазкам международного терроризма во время проведения чемпионата мира по футболу в России. И сотрудничество между российскими и американскими спецслужбами в борьбе с терроризмом действительно возобновлено и дает реальные результаты.

Да, ИГИЛ* и прочие перешли от подготовки неких масштабных акций к так называемому бытовому террору. Есть данные, что рассылаются рекомендации ко всем «сочувствующим» отказаться даже от тактики «автобусных атак» (так принято называть спланированные наезды на мирных жителей крупными транспортными средствами») в силу того, что именно в России действия ФСБ эффективно пресекают такие попытки.

Теперь рекомендуется организовывать самоубийственные «бытовые» террористические акты: нападать на людей с ножами и прочими простыми инструментами, но в как можно больших количествах, создавая таким образом атмосферу тотального страха.

Выявить таких потенциальных террористов можно в том числе и с помощью технических средств слежения, которыми располагают как раз американские разведывательные и контрразведывательные системы, о чем, возможно, и шла речь на переговорах в Вашингтоне. Подчеркнем: возможно.

С нашей же стороны существует широкая база данных о приверженцах радикальных террористических групп из числа выходцев из ряда регионов России и стран ближнего зарубежья, которые могут находиться на территории США или иных стран, представляющих интерес для национальной безопасности Америки.

Для организации оперативного канала обмена такого рода информацией требуется очень быстрое (иногда в течение нескольких минут) взаимодействие между разведывательными структурами разных стран (например, РФ и США). А установить такой механизм и наладить его работу чисто технически можно только при непосредственном контакте первых лиц соответствующих спецслужб. Одноразовом контакте: далее уже будут действовать уполномоченные подчиненные.

Такие визиты призваны закрепить добрую волю и назначить конкретных исполнителей. Дальше процесс пойдет уже сам собой просто в силу бюрократии, которой в разведке и контрразведке, к сожалению, очень много. И только в тяжелом сознании Чака Шумера все это могло перерасти во «вмешательство в американскую демократию» (он имеет в виду скорые выборы в сенат).

Можно с большой долей уверенности утверждать, что деревянное поведение сенатора Шумера никак не повлияет на практическое сотрудничество спецслужб РФ и США в тех областях, о которых шли переговоры. Но внутриамериканский контекст антитрамповского погрома уже перестал держаться хотя бы в рамках здравого смысла. И дальше – хуже.