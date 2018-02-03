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Глава Пентагона назвал Конгресс нацдиалога по Сирии в Сочи безрезультатным

12:04 3.02.2018
Джеймс Мэттис. Фото с сайта wikipedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Участникам Конгресса сирийского национального диалога в Сочи не удалось добиться какого-либо результата, считает глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Мы хотим вернуться к задаче устранения ИГИЛ (запрещено в РФ) и уничтожения всех точек их базирования, чтобы они (террористы - ИФ) бежали, и добиться в Сирии того, чтобы мы могли свободнее участвовать в женевском процессе", - приводит слова Мэттиса пресс-служба министерства обороны США.

"Вы видите у (конгресса в) Сочи не получилось, и считаю, что это самый вежливый способ описать результат. Они - (спецпосланник ООН по Сирии) Стаффан де Мистура и ООН - направляются в Женеву", - цитирует шефа Пентагона "Интерфакс".

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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03.02.2018, 14:23
Гость: Интересно

А что еще мог сказать этот обоср...ся американец.
03.02.2018, 14:08
Гость: Патриот России

Эту организацию поддерживает энергетическая сверхдержава!
03.02.2018, 13:50
Гость: Трезвость не

свидетельство сообразительности.Пишешь,что никаких решений нет,тогда причем здесь какие то шаги куда то вперед.Если кто то не обсуждает конституцию,то это не вне игры,а конституции не будет,или будет конституция,но для государства без тех,кто вне игры.Это относительно твоего первого абзаца.О втором не буду ничего,геополитические фантези или бред сивой кобылы.
Ты кто такой,и что тебе надо,милый.
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