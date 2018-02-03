Глава Пентагона назвал Конгресс нацдиалога по Сирии в Сочи безрезультатным

Участникам Конгресса сирийского национального диалога в Сочи не удалось добиться какого-либо результата, считает глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Мы хотим вернуться к задаче устранения ИГИЛ (запрещено в РФ) и уничтожения всех точек их базирования, чтобы они (террористы - ИФ) бежали, и добиться в Сирии того, чтобы мы могли свободнее участвовать в женевском процессе", - приводит слова Мэттиса пресс-служба министерства обороны США.

"Вы видите у (конгресса в) Сочи не получилось, и считаю, что это самый вежливый способ описать результат. Они - (спецпосланник ООН по Сирии) Стаффан де Мистура и ООН - направляются в Женеву", - цитирует шефа Пентагона "Интерфакс".