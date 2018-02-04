Саакашвили решил публично отправить Порошенко в отставку

Протестующие в Киеве соратники экс-губернатора Одесской области и лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили призвали президента Украины Петра Порошенко на майдан.

Во время очередного народного вече, намеченного на 18 февраля, они собираются публично объявить о его отставке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сам Саакашвили намерен представить общественности потенциальных кандидатов на пост президента Украины, а также альтернативный кабмин. «Людей больше чем достаточно, не все еще умерли, не все еще уехали», - цитирует агентство экс-губернатора.

Сегодня сторонники Саакашвили провели очередную акцию протеста в Киеве. В ней участвовали несколько тысяч человек. Они требовали импичмента Порошенко и отставки всех «барыг». Во время прошлой акции активисты раскритиковали президента за дорогой отпуск на Мальдивах.

