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Саакашвили решил публично отправить Порошенко в отставку

19:29 4.02.2018
Михаил Саакашвили. Фото с сайта georgiatimes.info
Михаил Саакашвили. Фото с сайта georgiatimes.info
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Протестующие в Киеве соратники экс-губернатора Одесской области и лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили призвали президента Украины Петра Порошенко на майдан.

Во время очередного народного вече, намеченного на 18 февраля, они собираются публично объявить о его отставке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сам Саакашвили намерен представить общественности потенциальных кандидатов на пост президента Украины, а также альтернативный кабмин. «Людей больше чем достаточно, не все еще умерли, не все еще уехали», - цитирует агентство экс-губернатора.

Сегодня сторонники Саакашвили провели очередную акцию протеста в Киеве. В ней участвовали несколько тысяч человек. Они требовали импичмента Порошенко и отставки всех «барыг». Во время прошлой акции активисты раскритиковали президента за дорогой отпуск на Мальдивах.
 

Темы: Украина, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация на Украине, Михаил Саакашвили, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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04.02.2018, 23:33
Гость: охотник за бакланами

Выкинуть этого политического тролля из Украины ,пусть едет к себе домой в Грузию .(ишак карабахский)
04.02.2018, 21:35
Гость: kib

Питон...зачем ?! Хороший артист,прекрасная постановка.Опять же массовка...нет,не надо лишать зрителей хорошего,умного зрелища.
04.02.2018, 20:48
Гость: Питон

Давно засунули бы этого Саакашвили в самолет и отправили. Сказали бы что в Нью Йорк а на самом деле в Тбилиси.
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