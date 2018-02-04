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В Японии подготовили план модернизации инфраструктуры Владивостока

11:04 4.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
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Япония намерена предложить России сотрудничество по развитию инфраструктуры Владивостока в надежде на улучшение условий для решения в будущем территориального вопроса, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Никкэй".

Япония претендует на четыре острова южных Курил, но в последние годы пошла на беспрецедентное расширение экономического сотрудничества, ожидая, что это поможет решению территориальной проблемы и заключению мирного договора с Россией.

По данным "Никкэй", правительство Японии подготовило предложения по Владивостоку в преддверии ожидаемого в мае визита в Россию премьер-министра Синдзо Абэ.

Речь может идти о внедрении системы "умных" светофоров, которая регулирует сигналы в зависимости от оценки загруженности дорог. Также Япония может передать России технологии ремонта водосточных труб без необходимости их выкапывания, разработки по утилизации отходов, содействовать модернизации туристических объектов и инфраструктуры около станций электричек Владивостока.

Финансирование таких проектов будет осуществлять, в частности, Японский банк международного сотрудничества (JBIC). Японское правительство надеется, что развитие Владивостока позволит оживить активность там бизнесменов из Японии.

 

Темы: Япония, Отношения России и Японии
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Комментарии читателей
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04.02.2018, 17:14
Гость: Николя

Интересно, через сколько месяцев аборигены японцев будут встречать хлебом-солью?
04.02.2018, 17:05
Гость: ага

да раздать всем территории, акватории ...а нам, россиянам, повесится или утопиться. Все равно из-за этих санкций личной жизни никакой нет. Глупые янки. Им бы запретить жвачку,колу, фанту... и все, кирдык россиянам и России. А если попал в списки -все, лучше сдаться или застрелится.
Интересно, если власть снова возьмут левые, как быстро "патриоты" смоются на свой любимый запад, а большинство "правых", "демократов", "либералов , единоросов-лдпэровцев-справедливоросов....станут преданными членами левых партий и фанатами строительства социализма.
Потомки не простят ни тех кто территории раздает, ни тех кто ресурсы выкачивал, ни тех кто леса сжигал и вырубал, ни тех кто водоемы отравлял,ни тех кто памятники разрушал, ни тех кто переименовывал города и улицы, ни тех кто удовлетворял свои безмерные извращенные потребности за счет всего народа и народного достояния.
04.02.2018, 16:40
Гость: Махмут

"Хаяли что Украина не обустраивала Крым, а у самих японцы будут обустраивать российские города"
- Так ведь население Дальнего востока состоит из переселенцев с западной Украины. И тем и другим москали нормально жить мешают.
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