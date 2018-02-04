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В США более 100 человек пострадали в железнодорожной катастрофе

21:06 4.02.2018
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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В результате столкновения двух поездов в американском штате Южная Каролина погибли два человека и пострадали еще 116. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Катастрофа произошла у города Пайн Ридж. Участниками столкновения стали пассажирский поезд компании Amtrak, который направлялся из Нью-Йорка в Майами, и грузовой состав. В пассажирском поезде находились восемь членов экипажа и 139 пассажиров. В результате столкновения несколько его вагонов сошли с рельсов.

Жертвы катастрофы – сотрудники компании Amtrak. Пострадавшие пассажиры госпитализированы. По словам губернатора штата Генри Макмастера, часть из них получили серьезные травмы.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. Причины катастрофы устанавливаются. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со случившимся.
 

Темы: США, Происшествия на железных дорогах
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