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Опубликовано видео ударов по району, откуда сбили Су-25 ВКС РФ

12:57 4.02.2018

По району, откуда ракетой ПЗРК был сбит российский самолет Су-25, нанесены удары высокоточным оружием. Минобороны публикует видео группового авиаудара.

Отмечается, что район в провинции Идлиб, по которому был нанесен удар, подконтролен террористической группировке «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

По данным радиоперехватов, в результате удара было уничтожено более тридцати боевиков «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ), передает телеканал "Звезда".

Ранее сообщалось, что российский Су-25 при выполнении облета зоны деэскалации «Идлиб» потерпел крушение. При ведении боя с террористами пилот погиб.

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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04.02.2018, 17:05
Гость: гость

CCCР провел бы ковровую бомбардировку.
04.02.2018, 16:48
Гость: но

Вечная память летчику.
Бараны собрались на сэлфи вокруг обломков, где их и накрыло. Хорошо бы начать подставлять недорогие беспилотники, пусть "врачи", "журналисты", "пенсионеры", "учителя" и "прочие дочери офицеров" их сбивают и так же до издыхания скачут возле их обломков.
04.02.2018, 16:09
Гость: Достали?

Сходи проветрись!
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