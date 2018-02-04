Опубликовано видео ударов по району, откуда сбили Су-25 ВКС РФ

По району, откуда ракетой ПЗРК был сбит российский самолет Су-25, нанесены удары высокоточным оружием. Минобороны публикует видео группового авиаудара.

Отмечается, что район в провинции Идлиб, по которому был нанесен удар, подконтролен террористической группировке «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

По данным радиоперехватов, в результате удара было уничтожено более тридцати боевиков «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ), передает телеканал "Звезда".

Ранее сообщалось, что российский Су-25 при выполнении облета зоны деэскалации «Идлиб» потерпел крушение. При ведении боя с террористами пилот погиб.