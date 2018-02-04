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Китай доверит ИИ управление подводными лодками

21:51 4.02.2018
Фото с сайта navy.mil
Фото с сайта navy.mil
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В Китае собираются оснастить атомные субмарины искусственным интеллектом с целью упростить командирам управление подводными кораблями.

Специалисты, которые занимаются реализацией программы, пояснили изданию South China Morning Post, что в результате долгого пребывания в замкнутом пространстве под водой человек испытывает кислородное голодание, стресс. Это приводит к снижению работоспособности и рассеиванию внимания. Подобное состояние опасно в ситуациях, когда нужно принимать важные ответственные решения. Здесь на помощь придет искусственный интеллект.

Система будет работать подобно человеческому мозгу, но при этом сможет обрабатывать гораздо большие объемы информации. Кроме того, она способна обучаться, разрабатывать новые стратегии, оценивать риски и преимущества маневров.

В то же время отмечается, что с внедрением искусственного интеллекта экипажи субмарин сокращаться не будут. Во избежание потери контроля над подводным кораблем, у моряков всегда будет возможность отключить искусственный интеллект и перейти на традиционное управление подлодкой.
 

Темы: Китай, Армии иностранных государств, Военные технологии, Высокие технологии в мире
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Комментарии читателей
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04.02.2018, 23:08
Гость: Не иначе

как это решение принял ИИ.
04.02.2018, 22:33
Гость: атомные субмарины искусственным интеллектом

Видно, быть потопу.
04.02.2018, 22:32
Гость: кислородное голодание

О, китайцы на кислороде экономят))
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