Официальный глава КНДР приедет на Олимпийские игры в Пхенчхане

Делегацию Северной Кореи на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане возглавит председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, пишет «Интерфакс».

Официально Ким Ён Нам считается главой северокорейского государства, а лидер КНДР Ким Чен Ын является ее высшим руководителем.

Южная Корея расценивает данный шаг как демонстрацию воли Пхеньяна к улучшению отношений Севера и Юга. «Визит к нам председателя президиума Ким Ён Нама, который по конституции КНДР является главой администрации, пройдет впервые, и это самый высокий до настоящего времени уровень визита северокорейских лиц», - заявил представитель южнокорейской президентской администрации Ким Ый Гём.

Отмечается, что столь высокий уровень северокорейского представительства на Олимпиаде может быть признаком того, что Пхеньян готов пойти на возобновление прерванных переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.