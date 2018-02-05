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Официальный глава КНДР приедет на Олимпийские игры в Пхенчхане

11:05 5.02.2018
Ким Ён Нам. Фото с сайта howlingpixel.com
Ким Ён Нам. Фото с сайта howlingpixel.com
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Делегацию Северной Кореи на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане возглавит председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, пишет «Интерфакс».

Официально Ким Ён Нам считается главой северокорейского государства, а лидер КНДР Ким Чен Ын является ее высшим руководителем.

Южная Корея расценивает данный шаг как демонстрацию воли Пхеньяна к улучшению отношений Севера и Юга. «Визит к нам председателя президиума Ким Ён Нама, который по конституции КНДР является главой администрации, пройдет впервые, и это самый высокий до настоящего времени уровень визита северокорейских лиц», - заявил представитель южнокорейской президентской администрации Ким Ый Гём.

Отмечается, что столь высокий уровень северокорейского представительства на Олимпиаде может быть признаком того, что Пхеньян готов пойти на возобновление прерванных переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. 

Темы: Северная Корея, Южная Корея, Летние и зимние Олимпийские игры , Конфликт на Корейском полуострове
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Комментарии читателей
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05.02.2018, 15:53
Гость: ybr

Создать атомное оружие,, чтобы его отдать??! Не для того делали! Да и муамар и Саддам без него не протянули хотя у них своя специфика.
05.02.2018, 15:41
Гость: Официальному

А что, сейчас разве по-другому?
05.02.2018, 14:25
Гость: полухохол

Вот ему-то ни один"бах",не запретит приветствовать российских спортсменов РОССИЙСКИМ ТРИКОЛОРОМ!Кто имеет адрес отправте пожелания Товарищу Председателю!
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